ترفيه

يستاهل كل خير، النجم باسم سمرة حصد جائزة أفضل ممثل في رمضان 2026 عن دوره بمسلسل «عين سحرية». اللي يجنن بالموضوع، إن اختيار باسم ما جاء من لجنة تحكيم بس، لا، الجمهور العربي بنفسه هو اللي صوّت واختار. وهذا بحد ذاته فوز ثاني، لأنه لما الجمهور يتفق على نجم، معناها الدور كان شي ثاني!

الاتحاد العام للفنانين العرب، برئاسة المخرج مسعد فودة، هو اللي كرم باسم سمرة، وهذي لفته مرة حلوة منهم.

وحفل توزيع جوائز الأفضل عربيًا راح يكون حدث كبير، مقرر له في 4 ديسمبر 2026، يعني بعد 11 يومًا. راح يحضر الحفل نخبة من نجوم الفن والإعلام والشخصيات العامة، للاحتفاء بعدد من التجارب الفنية البارزة التي حققت نجاحًا وتأثيرًا لدى الجمهور العربي. باسم سمرة نفسه ما أخفى سعادته وقال إنه مرة مبسوط بهذا التكريم في الدورة الرابعة للحفل، وقدام كل هالكوكبة من نجوم العالم العربي.

المخرج محمد كرم، اللي يرأس حفل الأفضل عربيًا، أكد إن إدارة الحفل حريصة تكرم الناس اللي عندهم بصمة واضحة، والّلي أغنوا الحركة الفنية المصرية والعربية بأعمالهم وشخصياتهم اللي للحين عايشة بوجدان الجمهور. وهذا هو الهدف من الاحتفاء بالنجوم اللي يتركون أثر. يعني الجوائز هذي مو بس تكريم، هذي رسالة شكر لكل واحد أمتعنا وأثر فينا. متى آخر مرة أنت صوتّ لنجمك المفضل؟