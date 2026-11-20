ترفيه

مين قال الزواج لازم يكون رسمي وممل؟ الفنان السعودي عايض يوسف أثبت العكس تماماً في زفافه اللي أقامه يوم الخميس الماضي بالرياض، واللي سماه سامر عايض. وما اكتفى بالاحتفال العادي، بل قرر يشارك الكل فرحته، من الحاضرين لأصدقائه ومحبينه على الإنترنت، وفعلاً سوّاها ليلة شبابية بامتياز!

عايض اختار لعرسه هذا الاسم عشان يعكس الأجواء اللي يبغاها، بعيداً عن البروتوكولات المعتادة لحفلات الزواج. في تصريح له، وضّح إنه ربط الاسم بأجواء السمر والجمعات الحلوة والفرحة اللي تجمع الأصدقاء، وكان حاب تكون ليلته غير عن أي زواج ثاني، عشان كل المدعوين يستمتعون بجمال الأجواء بدون أي تكلف أو رسميات. وهذا اللي صار بالضبط.

الزواج كان فعلاً شرح صدر! عايض ما اكتفى بدور العريس وبس، لا، هو بنفسه قلبها فقرة فنية وشارك في إحياء الحفل بالغناء والرقص، لدرجة إنه تفاعل مع كل الفقرات الفنية والأهازيج الشعبية اللي ملأت المكان. يعني العريس بنفسه كان نجم الحفل الأول ومولع الأجواء، وهذا غير المعتاد، بس مع عايض، كل شي يصير!

الحضور كان مليان نجوم وفنانين وإعلاميين، وشخصيات معروفة زادت الحفل رونقاً. تخيلوا، الفنان والممثل السعودي إبراهيم الحجاج شارك عايض رقصة السامري الأسطورية، لقطة لحالها تستاهل تتشاف ألف مرة! وكمان الفنان دحوم الطلاسي شارك عايض بوصلات غنائية، والعريس كان مبهور ويتفاعل مع كل أغنية ورقصة بين أصحابه. قائمة الحضور ضمت أسماء كبيرة مثل الفنان راشد الفارس، والإعلاميين متعب العريفي وبدر آل زيدان وهشام الهويش، بالإضافة إلى أبو ربيعة وعدد من مشاهير السوشال ميديا، وكلهم جو عشان يشاركون عايض فرحته ويسهرون على أجوائه الشبابية.

أما أحلى حركة سواها عايض، واللي خلت الليلة تاريخية، إنه حرص يشارك جمهوره كل تفاصيل الاحتفال! بث العرس كامل مباشرة على قناته الرسمية بيوتيوب، عشان الكل يقدر يتابع ويشوف الأجواء الحلوة كأنه حاضر شخصياً. هذي الخطوة أعلن عنها قبلها على حسابه في منصة إكس، وهذا الشي يدل قد إيش هو قريب من جمهوره وما يحب يحرمهم من لحظات الفرحة في حياته.

الأغرب إن زواجه تزامن مع طرح أغنيته الجديدة اللي اسمها قد حزنك! تخيلوا، زواج وفرحة من جهة، وأغنية درامية حزينة من جهة ثانية. عايض وضح إنه موعد الأغنية كان محدد من قبل ما يتغير موعد الزواج، يعني السالفة كلها صدفة ما كانت مرتبة. علّق عليها وقال يمكن يكون فيها خير. الأغنية من كلمات مزيد، وألحان عبدالقادر الأحمد، وتوزيع عمر الصباغ، والمكس والماستر لمنتظر الزاير.

هذا الاحتفال الجميل يجي بعد شهرين تقريباً من إعلان عايض عن عقد قرانه، اللي وثقه بمقطع فيديو على حسابه في إنستغرام، وقتها كانت أجواء عائلية بسيطة بالبيت. واليوم، وبعد ما سوى حفل زواج ولا أروع، عايض يثبت إنه فنان يحب يشارك جمهوره كل لحظة حلوة بحياته. صراحة، سواها عايض.. وبقوة! وش رايكم في زواج بهذي العفوية والروح الشبابية؟