ترفيه

ليلة الأربعاء كانت ليلة غير عادية لجمهور الفنان السعودي عايض يوسف، وبصراحة، فاجأنا كلنا! عايض احتفل بزفافه، وقرر إن الفرحة ما تكون خاصة فيه وبس، لا، شارك متابعينه اللحظة بلحظة بالبث المباشر على قناة "LUXURYKSA" بيوتيوب. تخيلوا إنكم تشاركون النجم المفضل لكم أهم يوم بحياته مباشرة من قلب الحفل؟ حركة بطلة من جد!

وعايض بنفسه علّق على مشاركته هذي وقال: «يسعدني أن أشارككم فرحتي في ليلة زواجي، ببث مباشر حصري.. عيشوا اللحظة معاي من قلب الحفل». يا جماعة، كيف قدر يخلي الكل يحس إنه معاه بالزفة، هذي لحالها يبغالها فن! بصراحة، ذكاء منه إنه ما حرم جمهوره من هاللحظة الكبيرة.

بس الأكشن ما وقف هنا! بنفس ليلة العمر، واللي كانت أساساً كلها مفاجآت، طرح عايض أحدث أغنياته بعنوان «قد حزنك» على كل المنصات الموسيقية. يعني زفة وأغنية جديدة دفعة وحدة؟ من جد إبداع وشغل متعوب عليه. هذا كله يجي بعد حوالي شهرين من إعلانه عقد قرانه على فتاة كويتية، واللي كان بأجواء عائلية خاصة. واضح إن عايض يحب المفاجآت اللي تخلي السوشال ميديا كلها تتكلم عنه!

والحين سؤالي لكم، مين فيكم كان متابع البث المباشر وشاف العرس لايف؟ وهل الأغنية الجديدة "قد حزنك" كانت قد الحماس والاحتفالية؟