مشاهير

الفنان عايض يوسف طلع بتصريح ناري، توعد فيه بمقاضاة أي حساب يتجرأ يتدخل في حياته الشخصية، خاصةً اللي تخص زواجه وخصوصياته. يقول لك ما فيه تهاون أبدًا مع اللي بيتعدى الخطوط الحمرا ويحشر نفسه في شؤونه العائلية.

مو أول مرة عايض يشتكي من هالحسابات اللي تلاحقه وتنبش في تفاصيل حياته. سبق وحذّر من هذا النوع من التجاوزات، لكن الظاهر إن فيه ناس ما تفهم. كتب رسالة شديدة اللهجة على سناب شات قال فيها: «في حسابات قاعدة تجيني من المتابعين قاعدين يتكلمون عن حياتي الخاصة، وسبق وقلت اللي بيتكلم عن حياتي الخاصة ما رح اسكت بس الظاهر ما يفهم حتى ينسجن».

والكلام اللي بعده كان أقوى، وصل لدرجة التهديد بالمحاكم. أضاف عايض: «عموماً اللي بيتكلم ويدور ترند أقسم بالله واللي خلقني لأعيّن محامين وين ما كانت دولته ورح أجرجره بالمحاكم حتى يتربّى، وأقسم بالله ما أسامح ولا أتهاون أو أعذر أي شخص، ما تجبروني». وكمان، وجه رسالة حاسمة على منصة «إكس» طالب فيها باحترام خصوصيته وعدم نشر «أخبار كاذبة» أو تداول أي معلومات تتعلق بحياته الخاصة، مؤكداً إن حياته الشخصية مو للعامة ولن تكون متاحة.

طيب وش سبب كل هالزعل؟ الموضوع بدا من شهر سبتمبر اللي راح، لما عايض فاجأ جمهوره بخبر عقد قرانه ونشر صور وفيديو من المناسبة. أعلن وقتها إنه ارتبط بشريكة حياته بس بدون ما يكشف عن هويتها أو أي تفاصيل عنها. ومن بعدها، فضول الناس زاد والكل صار يبغى يعرف مين العروس، وكثرت الإشاعات عن جنسيتها وعائلتها، حتى وصل الموضوع لدرجة الحديث عن مهر ضخم وهدايا فخمة، وهذا الشيء اللي قهر الفنان.

عايض قرر يوقف عند حده ويحط سقف واضح للتدخلات في حياته الزوجية. أكد إنه هو وزوجته اتفقوا يخلون تفاصيل علاقتهم بعيد عن الإعلام وما يبغون يحولونها لمادة للدندنة والتكهنات في السوشل ميديا. تراه احتفل بزفافه في الرياض يوم 18 نوفمبر، وكان حفل مليان بالغناء ورقصات السامري، وحضروا نجوم زي إبراهيم الحجاج ومحمد الشهري وهشام الهويش وراشد الفارس وعلي العلياني. وبعدها بيومين، كان فيه حفل ثاني بالكويت مساء السبت الماضي، وغنى فيه عايض لزوجته وشاركوه سلطان خليفة وتهاني السلطان.

عاد نشوف هل هالتهديدات الجدية بتخلي المتطفلين يحطون حدود ولا بيزيدون الطين بلة؟