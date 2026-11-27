ترفيه

شهد قصر القشلة التاريخي في مدينة حائل استعراض أركان الحرف اليدوية ضمن فعاليات «وسم حائل»، حيث قدمت هذه الأركان مجموعة متنوعة من الصناعات والمشغولات التي تمزج بين أصالة الموروث الثقافي وروح الإبداع المعاصر، في مشهد يبرز مهارات الحرفيين والحرفيات وثراء المنتجات المحلية.

تضمنت المعروضات نماذج من حرفة السدو، وهي من أبرز الحرف التقليدية المرتبطة بالبيئة الصحراوية، وتتميز بنقوش وألوان مستوحاة من تفاصيل الحياة القديمة. وإلى جانبها، ظهر فن الريزن الذي يستخدم المواد الحديثة لابتكار قطع فنية وزخرفية متنوعة.

وفي ركن صناعة الفخار، تم استعراض مراحل تشكيل الطين وكيفية تحويله إلى منتجات فنية. أما صناعة المباخر، فقد قدمت نماذج تجمع بين الاستخدام اليومي والطابع الجمالي، بما يعكس ارتباط هذه الحرفة بثقافة الضيافة السعودية. كما شهدت الفعاليات أعمال النحت على الخشب التي جسدت مهارة الحرفيين في تشكيل الخشب ونقشه لتحويله إلى قطع تحمل ملامح الأصالة والتراث.

تهدف هذه المشاركات في القشلة التاريخية إلى إبراز الموروث الثقافي والحرفي للمنطقة وتعزيز حضور الصناعات اليدوية، مع إتاحة الفرصة للحرفيين للتعريف بإبداعاتهم ومنتجاتهم، بما يساهم في دعم الاقتصاد الإبداعي ونقل هذه المهارات الحرفية إلى الأجيال القادمة.