ترفيه

وجه الفنان السعودي عايض يوسف تحذيراً شديد اللهجة للحسابات التي تستمر في تداول معلومات عن حياته الزوجية وخصوصياته على منصات التواصل الاجتماعي. عايض لوّح باتخاذ إجراءات قانونية ضد أصحاب هذه الحسابات، مؤكداً أنه لن يتهاون مع أي محاولة للتدخل في خصوصيته أو نشر تفاصيل تتعلق به وبزوجته.

جاء هذا الموقف الغاضب بعد أيام من احتفالات زفافه في الرياض والكويت، حيث شهدت تلك الفترة اهتماماً واسعاً من الجمهور لمعرفة هوية زوجته وتفاصيل ارتباطهما. وعبر عايض عن استيائه من استمرار تداول هذه الأخبار، خاصة بعدما وصلته رسائل من متابعين ينقلون له ما ينشره البعض عن خصوصياته، وأوضح أن تحذيراته السابقة لم تمنع تكرار هذه التجاوزات، مما دفعه لتوجيه رسالة أكثر حدة عبر حسابه.

ملاحقات عابرة للحدود

لم يكتفِ عايض بالتحذير الشفهي، بل هدد بملاحقة أصحاب الحسابات قانونياً حتى لو كانوا يقيمون خارج السعودية، مؤكداً استعداده لتوكيل محامين في الدول التي يتواجدون فيها لمقاضاتهم. كما شدد على أنه لن يقبل أي اعتذار ولن يتراجع عن موقفه تجاه من يواصل نشر معلومات تمس خصوصيته، معتبراً أن بعض المتابعين لا يستجيبون للتحذيرات، وهو ما قد يعرضهم للمساءلة القانونية.

بدأ الفضول الجماهيري يزداد بعدما أعلن عايض عقد قرانه في سبتمبر 2026، حيث نشر مقطع فيديو من مراسم المناسبة دون الكشف عن هوية زوجته أو تقديم أي تفاصيل عنها. هذا القرار فتح الباب أمام تساؤلات وتكهنات واسعة حول جنسية العروس وعائلتها، بالإضافة إلى تداول معلومات عن المهر والهدايا المرتبطة بالزواج، وهو ما دفع الفنان لتوضيح رفضه لتحويل حياته الزوجية إلى موضوع متاح للتداول.

خصوصية باتفاق متبادل

أكد عايض أن قرار إبقاء حياته الخاصة بعيداً عن الإعلام جاء بالاتفاق مع زوجته، وطالب الجميع باحترام هذه الرغبة وعدم نشر أخبار غير صحيحة. وهذه ليست المرة الأولى التي يرفض فيها التدخل في شؤونه العائلية، إذ سبق ونشر تحذيراً مشابهاً بعد أيام من إعلان عقد قرانه، مشدداً على أن حياته الشخصية لن تكون متاحة للعلن، وأن التطفل المستمر سيدفعه للجوء للقانون.

يعكس هذا التمسك بالخصوصية رغبة عايض في الفصل التام بين حضوره الفني وحياته العائلية. وكان قد خاض سابقاً تجربة زواج من الإعلامية هبة الحسين في سبتمبر 2020، قبل أن يعلن انفصالهما في عام 2023. وفي تلك الفترة، طالب أيضاً الجمهور بعدم التدخل في تفاصيل حياته العاطفية، مؤكداً أن عمله كفنان في المجال العام لا يعني أن تكون جميع جوانب حياته الشخصية متاحة للآخرين، وهو الموقف الذي يطبقه حالياً من خلال عدم إشراك زوجته الجديدة في التغطيات الإعلامية.

تفاصيل احتفالات الزفاف

أقام عايض حفل زفافه في الرياض يوم 18 نوفمبر 2026، وكان الحفل بطابع شبابي بعيد عن الرسميات التقليدية ، رغبة منه في مشاركة أصدقائه ومحبيه أجواء الفرح بعفوية. شهد الحفل حضور مجموعة من الفنانين والإعلاميين والمشاهير، من بينهم إبراهيم الحجاج، ومحمد الشهري، وهشام الهويش، وراشد الفارس، وعلي العلياني، كما تضمن فقرات غنائية ورقصات السامري.

وفي تصريحات صحفية، عبر عايض عن رغبته في أن تكون المناسبة مختلفة، وأبدى أمنيته بأن يرزقه الله الذرية الصالحة، كما شارك الجمهور أجواء الحفل عبر بث مباشر على قناته الرسمية.

ولم تقتصر الاحتفالات على الرياض، بل أقام حفلاً آخر في الكويت مساء 21 نوفمبر 2026، حيث شارك بالغناء لزوجته بحضور فنانين منهم سلطان خليفة وتهاني السلطان. وقد تزامنت هذه المناسبة مع طرح أغنيته الجديدة، والتي أوضح أن موعد إصدارها كان محدداً مسبقاً، لتأتي هذه الأغنية ذات الطابع الدرامي بالتزامن مع احتفالات زواجه.

بصراحة، الرجل قرر يقفل باب خصوصياته بالقفل والمفتاح، واللي يحاول يفتحه شكله بيصدم بجدار القانون. هل تشوفون تدخل الناس في خصوصيات المشاهير "فضول طبيعي" ولا "تجاوز"؟