ترفيه

طلعت الإعلامية منى عبد الوهاب عن طريق حسابها في إنستجرام وقالت إن اسم «تياترو مصر» كان من أفكارها هي وفريق شركتها، واتهمت الفنان أشرف عبد الباقي إنه أخذ الاسم منهم. منى أكدت إنها قررت ما تتخذ أي إجراءات قانونية ضده، بس عبرت عن استيائها من اللي صار، وربطت الموقف بما وصفته بأخذ مجهود شباب أصغر سناً.

طبعاً الكلام هذا يبقى مجرد اتهامات من جانب منى، ولا يعتبر حكماً قضائياً بملكية الاسم، ولحد الآن ما صدر أي رد من أشرف عبد الباقي على هذه التصريحات.

عشان نذكركم بالتجربة، «تياترو مصر» بدأت عروضها في 2013 بمشاركة عبد الباقي ومجموعة ممثلين شباب، وكان المشروع يقدم عروض كوميدية عائلية تنعرض تلفزيونياً على قناة الحياة، وكل حلقة لها اسم ومضمون مختلف. من أبرز العروض اللي قدمتها التجربة «وإسلاماه» و«مصر محسودة» و«الجاسوس» و«الزوجة الثانية»، وفعلاً الموسم الأول قدم 21 عرضاً، وبعده جاء الموسم الثاني في نوفمبر 2014 بـ 20 عرضاً إضافياً.

بعدها انتقل عبد الباقي وفريقه لتقديم العروض باسم «مسرح مصر» على قناة «إم بي سي مصر» بداية من 2015، وغيروا مكان العروض لمسرح في فندق بجاردن سيتي. ورغم إن اسم «تياترو مصر» استمر في تجارب ثانية بأبطال جدد، إلا أن كلام منى عبد الوهاب مركز فقط على أصل التسمية الأولى، مو على تفاصيل العروض أو مين شارك فيها.