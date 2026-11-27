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بدأ الشهر بذكرى ميلاد وديع الصافي في 1 نوفمبر 1921، اللي يعتبر من أعمدة الغناء اللبناني ومؤسس حضور المواويل والأغنية الجبلية عربياً. وفي 6 نوفمبر، تحضر ذكرى ميلاد الفنان السعودي إبراهيم الحساوي بتجاربه اللي تنقلت بين المسرح والسينما والتلفزيون، بينما شهد 7 نوفمبر ميلاد الفنان السوري بسام كوسا، واحد من أبرز وجوه الدراما السورية.

وفي 10 نوفمبر، استعدنا ذكرى ميلاد الشحرورة صباح اللي جمعت بين الغناء والتمثيل والاستعراض، وجاء بعدها الموسيقار عمر خيرت في 11 نوفمبر، اللي قدر يخلي الموسيقى التصويرية مادة للاستماع المستقل بعيداً عن خلفية المشاهد.

أما 12 نوفمبر فكان موعد ميلاد أيقونة السينما المصرية هند رستم، وفي 17 نوفمبر احتفلنا بميلاد الفنان السعودي عبدالمحسن النمر المعروف بأدواره الدرامية العميقة والشخصيات المركبة. وبالطبع، تتقدم فيروز قائمة الأصوات اللي ارتبطت ذكريات ميلادها بنوفمبر وصارت جزء من الذاكرة الثقافية العربية.

وفي 20 نوفمبر، تزامنت ذكرى ميلاد الفنان السوري جمال سليمان والفنانة التونسية هند صبري، اللي عكسوا تنوع الأداء الدرامي. أما 22 نوفمبر، فكان اليوم اللي أكمل فيه المطرب اللبناني وائل جسار عامه الخمسين.

توالت التواريخ في 24 نوفمبر بميلاد الفنانة ميرفت أمين، و25 نوفمبر للفنان خالد الصاوي، و26 نوفمبر للفنان التونسي ظافر العابدين، وكلهم تركوا بصمة واضحة في السينما والشاشة العربية.

وغداً السبت، بحسب المصدر، يحل ميلاد نجم الكوميديا الاجتماعية الخليجية ناصر القصبي والمطرب اللبناني عاصي الحلاني، قبل ما يختتم الموسيقار حميد الشاعري قائمة مواليد الشهر في 29 نوفمبر، وهو الاسم اللي أثر بشكل كبير في تطوير الأغنية الشبابية العربية.

تجمع هالتواريخ يثبت أن الموهبة تتحول لإرث ثقافي يتجاوز الزمن، وأن قيمة الفنان الحقيقية هي قدرته على البقاء في ذاكرة الجمهور حتى مع تغير الأذواق ووسائل الإنتاج.

من برأيكم أكثر فنان في هالقائمة تأثيره مستمر لحد اليوم؟