ترفيه

الفنان الكبير رابح صقر فاجأ الكل بتعديلات على خطة ألبومه الجديد "شتاء الصقر" اللي بيتعاون فيه مع شركة روتانا. والسبب؟ تابع تفاعل جمهوره من أول ما أعلن عن الألبوم، وكان حريص ياخذ ملاحظاتهم وتطلعاتهم بعين الاعتبار. يعني أخيراً فنان يسمع كلام جمهوره!

رابح صقر أعلن إنه اتفق على طرح أربع عشرة أغنية من الألبوم بتاريخ الأول من يناير ألفين وسبعة وعشرين. أما العشر أغنيات اللي باقية من الألبوم، فراح تتأجل وتنزل في فترة عيد الفطر، أو يمكن في موعد ثاني تحدده الشركة حسب رؤيتها التسويقية. يعني شكلنا بنقضي عيد الفطر على أنغام رابح صقر!

وعشان يزيد الشوق، المخرج اللبناني فادي حداد كشف عن مفاجأة ثانية. فادي نزل صورة له مع رابح صقر، وقال إنه صور أربع أعمال من الألبوم في لندن! وأكد إن الأغنيات المصوّرة هذي راح تنزل قريب.

الكل الحين عيونه على ألبوم "شتاء الصقر"، خصوصاً الأربع أغنيات اللي تصورت بلندن مع إخراج فادي حداد. بصراحة، اللي سواه رابح صقر يثبت إنه فنان قريب من جمهوره ويهتم لرأيهم. تتوقعون أي أغنية من الألبوم المصور بتكسر الدنيا؟