ترفيه

يا هلا بالزين! بعد ما السوشل ميديا ولعت بكلام كثير عن خلاف بين المستشار تركي آل الشيخ والفنان عمرو دياب، خلاص الجدل انتهى على كلمتين بس. نفي المستشار كل الإشاعات اللي طلعت وتقول إن علاقتهم متوترة.

القضية بدأت لما الناس لاحظوا غياب الهضبة عن مقطع فيديو تهنئة للمستشار تركي آل الشيخ، واللي شارك فيه فنانين كثار. طبعاً، على طول ربطوا الموضوع بخلافات، وخلوا المتابعين على أعصابهم يتساءلون وش صاير في العلاقة بينهم.

بس المستشار ما طولها وهي قصيرة، وبتعليق مقتضب على واحد من المنشورات اللي انتشرت، حسم الأمر بكلمة واحدة قوية: "غير صحيح". يعني بالعربي الفصيح: كل السوالف هذي م لها أساس من الصحة.

وتجمع تركي آل الشيخ وعمرو دياب علاقة تعاون وتقدير متبادل، وسبق أن ارتبط اسمهما بعدد من الفعاليات والحفلات الفنية، خاصة مع مشاركات نجوم الغناء في فعاليات المملكة.

ومو بس كذا، المستشار تركي آل الشيخ كان مشغول كمان بالترويج لمسرحية "اعمل معروف" الكوميدية، اللي بتبدأ عروضها في 24 نوفمبر. المسرحية من بطولة النجم شيكو والنجمة ميرنا جميل، وتدور أحداثها في إطار كوميدي يعتمد على المفارقات. شيكو بيقدم لنا شخصية "بودة"، رجل يعاني من أزمة مالية وملاحقة الدائنين، وفجأة يلاقي نفسه بالصدفة في مكان واحد مجرم خطير يشبهه تماماً! وتُعرض المسرحية على مسرح محمد العلي في بوليفارد سيتي.

ولا ننسى إنه كشف كمان عن الإعلان التشويقي لفيلم "العيون الساهرة - الساس". يعني الرجال شغال على أكثر من جبهة وما عنده وقت للشائعات الفاضية!

عاد هل صدق كانت السالفة مجرد سوء فهم، ولا السوشل ميديا هي اللي تحب تكبر المواضيع؟ أنتوا وش رايكم؟