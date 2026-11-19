ترفيه

يا جماعة الخير، جدة احتضنت قبل أيام العرض الأول للفيلم السعودي اللي كلنا ننتظره، «جحيم العابرين»، في موڤي سينما بعرب مول. تخيلوا بس مين حضر؟ الكاتب أسامة المسلم، والمخرجة الرهيبة هناء العمير، وبطلي الفيلم أضواء بدر وباسل الصلي، غير عن باقي فريق العمل والإعلاميين والمهتمين بالسينما. الجو كان مولع!

ليش هالفيلم ضجة؟ لأنه بعد ما كسر الدنيا في مهرجان القاهرة السينمائي الدولي ضمن برنامج «عروض منتصف الليل» بدورته السابعة والأربعين، وجاب حضور جماهيري مو طبيعي وتفاعل قوي، وصل الحين عندنا.

أسامة المسلم، اللي هو أصل الحكاية، يقول عن تحويل الرواية لسيناريو سينمائي كان بسيط وما يحتاج تعقيد. يعني كأنك تقرا روايته وبعدين تشوفها قدامك بالسينما، بس بلمسة سينمائية طبعاً. واضح إن معرفته بشخصياته وأحداثه سهّلت عليه المهمة.

أما المخرجة هناء العمير، تمدح مواقع التصوير اللي كانت بجنوب المملكة، خصوصاً المرتفعة منها. تقول إن الطبيعة هناك ساعدتها كثير تطلع الصورة السينمائية والأجواء البصرية المطلوبة للرعب والتشويق. وكمان ما نسيت تشيد بأداء أضواء وباسل اللي فعلاً أبدعوا بتجسيد الشخصيات.

أضواء بدر، اللي تلعب دور 'يمنى'، تقول إنها ركزت على أبعاد الشخصية النفسية والعائلية والعاطفية، خاصة صراعها بين إنها تبي تحذر 'عاصم' وولائها لعائلتها. هالتردد الإنساني هو اللي جذبها للدور، وصدقوني هذا اللي يخلي الشخصية واقعية وتدخل القلب. وباسل الصلي، يا جماعة هذا الإنسان شجاع! رفض يستخدم دوبلير وسوى المشاهد الخطرة بنفسه عشان المصداقية تكون أعلى. مع أحداث الفيلم اللي كلها توتر وتصاعد، أكيد هذا قراره كان صح وبيخلي المشاهد يحس بكل لحظة.

أما القصة، يا ساتر! تدور أحداث «جحيم العابرين» بليلة وحدة. 'يمنى' تصادف 'عاصم' اللي سيارته خربت بطريق جبلي معزول، ويطلب منها توصله لأقرب محطة بنزين. بعد تردد، توافق، وهنا تبدأ سلسلة الأحداث الغامضة والمرعبة اللي بتختبر شجاعتها وقدرتها على مواجهة المجهول. تخيلوا السيناريو بس!

الفيلم من إخراج هناء العمير، وتأليف أسامة المسلم، وإنتاج محفوظ الزهراني. وهذا كله ثمرة شراكة خطيرة بين مجموعة استوديوهات MBC والروائي السعودي عشان يحولون أعماله الأدبية للسينما. والكاست يضم أضواء بدر، باسل الصلي، محمد علي، شجاع نشاط، وعزيز غرباوي. يعني تيم كامل مو هين أبد!

بعد هالضجة كلها، متحمسين تشوفون 'جحيم العابرين' ولا لسى تفكرون؟