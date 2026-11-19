مشاهير

شهدت الساحة الفنية المصرية نشاطًا مكثفًا، إذ أعلنت ثلاث شركات إنتاج كبار بدء تصوير مسلسلاتها الجديدة في توقيت متزامن، والهدف؟ رمضان 2027!

يقولون عشان يتفادون زحمة التصوير والمشاكل اللي كانت تصير بالمواسم اللي فاتت. شكلهم خلاص اكتفوا من تصوير آخر دقيقة وتصاريح "نعتذر عن التأخير".

أولها مسلسل "الخاطبة" لشركة "ميديا هب"، التي أعلنت بداية التصوير بنشر الصورة الأولى من الكواليس على إنستغرام. المسلسل بطولة أمينة خليل، وفدوى عابد، وهناء الشوربجي، وجيدا منصور، والأسماء باقي بتنزل قريب. القصة من تأليف يسر طاهر، والإخراج لسارة نوح.

هذا مو بس! عمرو يوسف بعد يشارك بمسلسل ثاني مع أمير المصري، ميرنا نور الدين، وأحمد فهيم، ومعهم حنان سليمان، وأحمد الأزعر، ولبنى ونس، وعزت زين. هذا العمل من تأليف محمد حجاب، واللي مميز فيه إن مخرجه أحمد ماجد المصري، هذي أول تجاربه الإخراجية. يا رب يكون قدها! والإنتاج لكريم أبو ذكري.

ولسه فيه ثالث! مسلسل اجتماعي قصته عن بنت أرستقراطية حياتها تنقلب فوق تحت بعد سلسلة مواقف وتحديات. التأليف لـ منة لطفي، والإخراج لـ ثروت مصطفى، والإنتاج لأحمد الجنايني. يعني شكلنا بنشوف دراما من قلب.

صراحةً، هالقرار إنهم يبدون بدري أحسن شيء سووه. نتمنى نشوف شغل مرتب ومبهر ينسينا كل اللي فات. عاد نشوف، هل رمضان 2027 بيطلع لنا بتحف فنية حقيقية ولا بس بنقول "يا فرحة ما تمت"؟