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يا جماعة الخير، لو كنتم من عشاق Grand Theft Auto، أكيد عيونكم وقلوبكم كانت مع إطلاق اللعبة المنتظرة GTA 6 اللي صارت أمس، بتاريخ 19 نوفمبر 2026. لكن اللي يمكن ما تعرفونه، أو يمكنكم متحمسين له أكثر من اللعبة نفسها، هو الألبوم الموسيقي الخرافي اللي جاي معاها! الشركة المنتجة ما قصرت، ومو بس ألبوم واحد، بل عالم موسيقي كامل.

ألبوم GTA 6 الرئيسي: نجمة كل حفلة

اسمعوا المفاجأة: اللعبة ما جت بأغنية ولا اثنتين، جت بألبوم كامل اسمه Grand Theft Auto VI: The Album، يضم أربعة وثلاثين أغنية! يعني أربع وثلاثين سبب تخلي سيارتك باللعبة تتحول لساحة رقص. الألبوم هذا يجمع نخبة من أساطير الموسيقى العالمية، منهم أيقونات زي دوا ليبا ولانا ديل راي وكاردي بي. وما ننسى النجمة جيني من فرقة BLACKPINK اللي بتشارك بأغنيتها المنفردة Power Trip، وشيخ الهيب هوب ترافيس سكوت. بصراحة، ما تركوا مجال لأحد، من البوب والهيب هوب والروك للموسيقى الإلكترونية واللاتينية، كلهم موجودين.

مجلة Billboard كشفت عن القائمة الكاملة للأغاني يوم 14 نوفمبر، يعني قبل ستة أيام. التكشف هذا جا بعد ما انتشرت صور ومقاطع فيديو لنسخة الفينيل اللي توزع فيها المسارات على أسطوانتين، وبعدها أكدوا المصادر القائمة المتداولة. الألبوم أعلنوا عنه رسميًا في سبتمبر الماضي، وهذا كله بفضل التعاون القوي بين شركة روكستار غيمز المنتجة وشركة أتلانتيك ريكوردز. الألبوم نزل بنفس يوم نزول اللعبة أمس، ومتاح على كل منصات الاستماع الموسيقي، وحتى له نسخ مادية بالفينيل والأقراص المدمجة لمحبي التجميع.

ولو تبي تعرف مين بالتفصيل، شوف هالأسماء اللي بترقصك: في عالم البوب، عندك دوا ليبا ولانا ديل راي وكاميلا كابيو وزارا لارسون وتوف لو. ومن الهيب هوب، ترافيس سكوت وكاردي بي وفيوتشر وميترو بومين وبلاي بوي كارتي ويونغ ثاغ وغانا. أما عشاق اللاتيني، فمعاهم راو أليخاندرو وجايكو وفرقة فويرزا ريجيدا وكالي أوتشيس. والمفاجأة الحقيقية كانت وجود كيث ريتشاردز، عازف القيتار الأسطوري من فرقة رولينغ ستونز! حتى فيه تعاونات ما تتوقعها، زي أغنية Flower in a Hurricane اللي تجمع Justice مع تيم إمبالا وسزا وفرقة King Gizzard & the Lizard Wizard.

روكستار ما انتظرت لنزول اللعبة عشان تشغلنا، بل نزلت ست أغنيات منفردة في 17 سبتمبر، تزامنًا مع الإعلان عن المشروع وبدء الطلبات المسبقة. وشملت أغنية That's It ليونغ لين بمشاركة فيوتشر وميترو بومين، وRHYNO لترافيس سكوت، وSexy Magic لكاترييل وباكو أموروسو وبينك بانثيرس وفريد أغين وإتيان دي كريسي، إضافة إلى Last Thing You Need لمورغان والين، وMacacoa 2000 لراو أليخاندرو، وBright Lights, Big City لكيث ريتشاردز. وللأشخاص اللي يحبون المقتنيات، في نسخ فينيل محدودة فيها سائل داخل الأسطوانة، ونسخة Splatter Edition بألوان متناثرة، وحتى نسخة CD بتصميم Jewel Case. يعني مدللين الآخر!

محطات راديو داخل اللعبة تحرك الجو

تتذكرون أيام راديو GTA الأسطورية؟ هذي المرة روكستار رفعت السقف! كشفوا في أكتوبر عن تفاصيل ست محطات إذاعية داخل اللعبة، وكل محطة يقدمها ويختار محتواها الموسيقي فنان عالمي من اتجاه مختلف. تخيلوا تسمعون باد باني ولانا ديل راي ومورغان والين وبورنا بوي وروبين وثنائي ميامي ترينا وتريك دادي، وحتى أعضاء فرقة Slayer وهم يحركّون محطات الراديو. المحطات هذي بتغطي كل الأنماط اللي ممكن تخطر ببالك: من اللاتيني والبوب والكانتري للهيب هوب الجنوبي والموسيقى الأفريقية والميتال.

والجديد هالمرة، واللي بصراحة حركة بطلة، إنك تقدر تتابع البرامج الإذاعية والبودكاست وأنت تسوق سيارتك أو تتمشى برجلك باللعبة، عن طريق سماعات الرأس والسماعات اللاسلكية اللي شابكينها على جوالات شخصيات اللعبة، جيسون ولوسيا. يعني ما راح يفوتك أي شيء، وبتعيش التجربة كأنك هناك بالضبط.

موسيقى تصويرية أصلية تأخذك لعالم آخر

غير الألبوم الرئيسي وأغانيه، اللعبة معاها ألبوم موسيقى تصويرية أصلي منفصل اسمه Grand Theft Auto VI: Original Score. هذا الألبوم، اللي فيه ثلاثين مقطوعة موسيقية، بيأخذك لعالم ثاني، لأنه مصمم خصيصًا عشان يواكب تطورات اللعب والحركة داخل عالم فايس سيتي وولاية ليونيدا. الفرقة الفرنسية Justice، المكونة من غاسبار أوجيه وكزافييه دي روزناي، هي اللي تولت تأليف الموسيقى التصويرية. ومن المقرر إنه ينزل في 11 ديسمبر 2026، يعني بعد واحد وعشرين يوم، وكمان بيكون متوفر على منصات الاستماع الرقمية ونسخ CD وفينيل. لا تلخبطون، الألبوم هذا غير الألبوم الرئيسي، وأغنية Flower in a Hurricane موجودة في الألبوم الرئيسي مو في الموسيقى التصويرية الأصلية.

مهرجان GTA 6: الحفلة ما تخلص باللعبة!

روكستار قررت تنقل الاحتفال لإطلاق اللعبة من الشاشة للواقع! عاملة مهرجان ضخم اسمه Grand Theft Auto VI: The Festival في مدينة ميامي، وتحديدًا في ساحة Mana Wynwood غدًا السبت 21 نوفمبر 2026. المهرجان هذا تعاون بين روكستار غيمز وبلايستيشن، وراح يكون فيه عروض حية على مسرحين، ويضم نجوم الألبوم الموسيقي للعبة، وفي مقدمتهم كاردي بي وترافيس سكوت وراو أليخاندرو.

تخيلوا، مجموعة Cactus Jack بقيادة ترافيس سكوت راح تكون موجودة، ومعاهم دون توليفر وسو فايغو، وظهور خاص لكوداك بلاك. الفرقة Justice راح تقدم فقرة DJ Set، وميترو بومين بيكون له فقرة كمان. وراو أليخاندرو بيقدم فقرة Rauw & Friends مع تايني ونيك ليون ودي جي بايثون وبروسبا وسكريم وفرقة Fcukers. يعني ما خلو شي ما جابوه، حفلة بتكسر الدنيا.

Grand Theft Auto VI رجعتنا لفايس سيتي، المدينة اللي مستوحاة من ميامي، داخل ولاية ليونيدا اللي ماخذة روح فلوريدا الأمريكية. شخصيات اللعبة جيسون ولوسيا بيعيشون مغامراتهم في عالم مفتوح كله جريمة ومطاردات وتفاصيل حياة يومية. الراديو دايماً كان بصمة GTA، بس هالمرة الموسيقى مو بس بترافقك وأنت تسوق، الموسيقى صارت جزء من اللعبة ومهرجان برا عالمها. متحمسين للقيادة مع هالألبوم الموسيقي؟