ترفيه

استعدوا يا جماعة، لأن MBC قررت تقلب الموازين وتورينا جانب ما عمرنا شفناه من نجوم الفن العرب! "توب شيف VIP" قادم بقوة، والفرجة هالمرة على مشاهيرنا وهم يتحولون من نجوم تمثيل وغناء، لطهاة يتنافسون تحت الضغط في أجواء المطبخ الحامية. يعني اللي كنا نشوفه على المسرح أو الشاشة، بنشوفه الحين وهو شايل سكين وبصل، ومين عارف، يمكن يكتشف في نفسه شيف عالمي!

الإعلان الترويجي للبرنامج، اللي نزل على حسابهم الرسمي بإنستغرام، كشف عن قائمة تفتح النفس من النجوم المشاركين، وبتخليك تتساءل: معقولة؟ بين هالقائمة اللامعة، عندنا باسم ياخور، وكاريس بشار، وشيماء سيف وجيسي عبدو، وأحمد فهمي، ونور علي، وخيرية أبو لبن، ورنا جبران، وغيرهم كثير!

هالموسم مو زي أي موسم قبل، لأنه بيعتمد على المشاهير مو الطهاة المحترفين. يعني بتصير التحديات أصعب عليهم شوي، وبتطلب منهم مهارة وسرعة بديهة، وأكيد إبداع ما كنا نتوقعه منهم. وعشان يضمنون إن المنافسة جدية، لجنة التحكيم تضم أسماء قوية ومعروفة: الشيف منى موصلي، والشيف بوبي شين، والشيف مارون شديد، وعليهم مهمة تقييم أطباق المشاهير ومتابعة كل تفصيلة بأدائهم.

البرنامج بينطلق بتاريخ 2 ديسمبر 2026، والكل متحمس يعرف مين من هالنجوم راح يرفع اللقب ويصير "توب شيف VIP"! هل يا ترى بتكون فيه مفاجآت ونكتشف مواهب خفية؟ ولا بنشوف كوارث طبخ تخلينا نضحك لين نقول بس؟ الأيام الجاية هي اللي بتورينا.