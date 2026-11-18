ترفيه

يا جماعة، جهزوا أنفسكم لرحلة موسيقية عبر الزمن! الفنان رابح صقر قرر يفاجئ جمهوره بإضافة لحن من الثمانينات لألبومه الجديد اللي بيطلقه الشتاء الجاي. تخيلوا، لحن مخبيه عنده كل هالسنين ووالحين قرر يطلع الكنز المدفون!

الإعلان عن هالمفاجأة جاء في رد على واحد من المتابعين، اللي كان يطالبه بأعمال تحمل هويته الموسيقية الخاصة. وما كذب خبر، رد عليه رابح صقر بكل حماس وقال: "هتسمعوا شيء يعجبكم، في لحن من الثمانينات مخبية بيطلع هالفترة".

الألبوم المنتظر مو بس بيجيب لنا لمسة من الماضي، لا، فيه بعد مجموعة من الأعمال والأفكار الموسيقية الجديدة. يعني خلطة رهيبة بين الأصالة والتجديد، وهذي الحركة ذكية جدًا من الفنان. قبل هالإعلان، كان رابح صقر مشوق جمهوره ومجهزهم للجديد، لما نشر مقطع من كلمات أغنية جديدة على حسابه في منصة X، وكتب عليها: "الجديد القادم في الشتاء". شكلنا بنعيش شتاء دافي بألحان صقرية ما تتفوت. متحمسين تسمعوا إيش مخبي لنا؟