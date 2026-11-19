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يا زين الزين اللي رجع للساحة الفنية! الفنانة المصرية هبة مجدي بدأت تصوير مشاهدها في مسلسل «المداح 7»، وهذا الخبر يثلج الصدر لكل اللي متابعين رحلتها. صحتها قاعدة تتحسن، بس لسه ما خلصت رحلة العلاج من السرطان، ويا رب يتمم لها الشفاء العاجل.

مجدي بدأت تصوير مشاهدها في مسلسل «المداح 7 – أسطورة السبعة»، اللي بتشارك في بطولته مع الفنان حمادة هلال، ومن المقرر نشوفه في رمضان 2027. عودة قوية تدريجية بعد فترة ظروف صحية صعبة.

المصادر القريبة من الفنانة أكدت إن حالتها الصحية شهدت تحسنًا كبيرًا الفترة الماضية، لكنها لسه ما وصلت لمرحلة التعافي الكامل، ومستمرة على العلاج والمتابعة الطبية. أملنا إن وضعها الصحي يكمل تحسن وتتجاوز المرض نهائيًا خلال الأشهر الجاية. وكمان تستعد لمجموعة فحوصات طبية قريب عشان تطمن على حالتها وتقيم تقدمها في رحلة الشفاء.

عودتها للظهور كانت تدريجية، وشايفينها في مناسبات فنية، وآخرها كان حضورها لافتتاح الدورة الـ47 من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، ما شاء الله عليها.

أزمتها الصحية بدأت في أكتوبر 2025 بإصابتها بالسرطان، وبدأت رحلة العلاج وهي مرتبطة بتصوير عملين في رمضان 2026: الجزء السادس من «المداح – أسطورة النهاية»، ومسلسل «نون النسوة» اللي شاركت فيه الفنانة مي كساب. وبعد حوالي ستة أشهر من العلاج، قررت هبة تكشف عن تفاصيل أزمتها الصحية للجمهور بمنشور في حساباتها الرسمية، وصفت فيه التجربة بأنها الأصعب في حياتها، ما أثار موجة واسعة من التعاطف والدعم من جمهورها وزملائها في الوسط الفني.

أما عن «المداح»، فجزءه السابع هذا هو تكملة لسلسلة درامية حققت حضورًا جماهيريًا قويًا بالمواسم اللي فاتت، وصارت من أهم الأعمال الرمضانية، وهذا بفضل أجواء الغموض والتشويق والرعب اللي فيها. حمادة هلال بيكمل بشخصية «صابر المداح» اللي بيدخل في مواجهات جديدة مع قوى الشر والعوالم الغامضة. والموسم الجديد بيرجع لنا شخصيات قوية زي فتحي عبد الوهاب بدور «سميح الجلاد – قزح»، وسهر الصايغ بشخصية «مليكة»، ومعاهم يسرا اللوزي بشخصية «تاج»، أكيد الحماس بيكون ألف! المسلسل من تأليف أمين جمال ووليد أبو المجد وشريف يسري، وإخراج أحمد سمير فرج.

المسلسل يشارك في بطولته مجموعة كبيرة من النجوم: حمادة هلال، هبة مجدي، فتحي عبد الوهاب، سهر الصايغ، خالد سرحان، يسرا اللوزي، دنيا عبد العزيز، محمود عبد المغني، علاء مرسي، تامر شلتوت، أحمد بدير، محمد رياض، أشرف زكي، حنان سليمان، وصبحي خليل.