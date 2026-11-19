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الفنان أحمد سعد أعلن عن موعد جديد لألبومه الغنائي المنتظر "الإلكترو"، بعد أزمة حذف العمل اللي حيرت الكل. الألبوم كان نزل قبل كذا، بس فجأة اختفى من اليوتيوب ومن كل المنصات الموسيقية، والسبب طلع خلاف مع مصمم الجرافيك.

القصة بدأت ببلاغ رسمي في بداية شهر أكتوبر اللي راح، يتهم أحمد سعد بوجود شراكة عمل قديمة معاه. البلاغ يدعي إنه صور له ستة كليبات في بلجيكا، هذا غير فيديو كليب خاص ببنته "جودي". يا ساتر على هالحوسة!

"الإلكترو" يعتبر واحد من خمسة ألبومات مقرر ينزلها أحمد سعد هذي السنة، ويضم ست أغاني متنوعة: "الليلة"، "طايرين"، "9:30"، "محيراني"، "وصل وصل"، و"يا ولا يا ولا". باين عليه تعاون مع نخبة قوية من الشعراء والملحنين والموزعين في مصر والوطن العربي، يعني الألبوم بيكون مليان إبداع.

على طاري الشغل، أحمد سعد ما وقف! سبق وقدم الأغنية الدعائية لفيلم "مطلوب عائلياً" للنجم كريم عبد العزيز، والفيلم الحين معروض بالسينما. أغنية "العيلة" اللي كتبها فلبينو أحمد ولحنها عزيز الشافعي، جات كترويج للفيلم اللي يجمع بين الكوميديا والتشويق في قصة عائلية مليانة مواقف ما تتوقعها.

الفترة اللي راحت، أحمد سعد وتر متابعينه بعد ما أعلن عن وعكة صحية أثرت على صوته، بس الحمد لله تعافى بسرعة. وضح لنا السالفة وقال إن اللي جاه كان مجرد إجهاد بسبب المجهود الكبير اللي يبذله في حفلاته.

هو بنفسه قال إنه ما يقدر يكتفي بالغناء بس بدون ما يتفاعل مع الجمهور، ويحرص يشارك الحاضرين فرحتهم بحماس كبير، وهذا اللي يخليه يبذل مجهود مضاعف. وأشار إلى أن فريقه سبق أن نصحه بالحفاظ على صوته، خصوصًا إن عنده حفلات كثيرة، لكن إيش تسوي في حماس الفنان؟ أكد إن تفاعله في الحفلات يخليه يحس إن فرحة الحاضرين هي فرحته الشخصية. ما شاء الله عليه هالنشاط!