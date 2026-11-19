ترفيه

تخيلوا بس، لسه ما خلصنا 2026 وسلوى عثمان ضامنة رمضان الجاي بقوتين! الفنانة اللي نحبها وقعت عقد بطولة مسلسل «أبو الدهب» اللي بيعرضونه في موسم دراما رمضان الجاي. واضح إن رمضان هذا حيكون غير، خصوصًا والمسلسل من تأليف محمود حجاج، وإخراج محمد أسامة، وإنتاج شركة سينرجي.

لكن لحظة، حماس «أبو الدهب» ما ينسينا مين مع سلوى عثمان فيه، قائمة أبطال قوية تضم مصطفي شعبان، نيللي كريم، رياض الخولي، أحمد بدير، أحمد صفوت، وإسلام جمال، ومعاهم كوكبة من النجوم. يعني أتوقع نشوف دراما حتولع الشاشات.

وإذا تحسبون سلوى عثمان خلصت شغلها خلاص، فاتكم نص المشهد! الممثلة خلصت تصوير دورها بمسلسل «قلب شمس» اللي هو بعد بيعرضونه في نفس موسم رمضان. يعني دوبل شوت برمضان، يا سلام!

«قلب شمس» مو أي مسلسل، بطولته مشتركة بين النجمة يسرا ومحمد سامي اللي هذي أول تجربة تمثيلية له، وهو بنفس الوقت اللي مألف ومخرج العمل. ومعاهم نجوم ثقال زي درة، إنجي المقدم، محمود قابيل، انتصار، سوسن بدر، بسنت شوقي، إدوارد، منة فضالي، أحمد وفيق، عمرو وهبة، نور إيهاب وأشرف زكي. المسلسل هذا شكله حيحلي رمضان بقصته الرومانسية الدرامية. بصراحة سلوى عثمان ناوية تخرب بيوتنا برمضان من كثر المسلسلات، وش بنتابع ونخلي؟!