ترفيه

الفنان فضل شاكر عايش حالة نشاط فني مو طبيعية هالأيام، خصوصاً مع الحفلات اللي أحياها مؤخراً في كذا مدينة عربية. والموضوع مو بس حفلات، الرجال عنده مفاجآت غنائية جديدة بترفع مستوى التوقعات، وأهمها أغنيته الجديدة اللي اسمها "عمري الباقي" واللي بتنزل خلال ساعات بس!

هالأغنية بتصير الثانية من ألبومه الجديد، والأولى بعد ما انتهت أزمته القانونية ورجع لنشاطه الفني والجماهيري بقوة. تذكرون "نام الليل"؟ ذي بعدها على طول. فضل شاكر حمسنا زيادة ونزل مقطع مشوق من الأغنية على انستقرام.

فضل شاكر قاعد يكمل تعاونه الناجح مع الشاعرة والملحنة جمانة جمال في "عمري الباقي"، ومو بس كذا، فاجأنا بإطلاق شركة جديدة لإدارة أعماله وتنظيم حفلاته اسمها "إيكو ساوند". هذا كله بالتوازي مع شغله مع شركة "بنش مارك" اللي تنتج أعماله وتنظم حفلاته ورعت رجعته القوية. قال فضل شاكر في لقاء مع "إي تي بالعربي" إنه بيكشف تفاصيل زيادة عن هالمفاجآت قريب.

وبالنسبة لوضعه الصحي، اللي أقلق جمهوره شوي بحفله في الدوحة، فضل شاكر طمّنا وقال إن صحته منيحة بفضل الله. تذكرون لما وقف عن الغناء للحظات في حفل الدوحة عشان السكر نزل عنده واعتذر من الجمهور بعفوية؟ الجمهور وقتها قابله بالتصفيق والتشجيع ورجع كمل الحفل.

صحيح إن كانت فيه أحاديث عن مشاكله الصحية المتعلقة بالسكري والقلب في يونيو ويوليو من سنة 2026، وأشارت مصادر لاحقة إلى تحسن حالته. وعبّر فضل شاكر في حديثه الأخير عن تقديره الكبير لجمهوره وحبه له.

جدول فضل شاكر مليان على الآخر! بعد حفلاته المميزة في الرياض وجدة والشرقية وقطر والأردن، عنده حفلات في أبوظبي هالشهر، منها حفلين في يوم 20 نوفمبر ويوم 23 نوفمبر على مسرح الاتحاد أرينا. يبدو إنه ناوي يختم السنة صح بعد ما رجع لإحياء الحفلات الجماهيرية في أكتوبر 2026 بعد غياب حوالي 14 سنة. شكله ناوي يكسّر الدنيا وما يخلي مكان ما يغني فيه!