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الفنانة ريم سامي بتجهز لدخول عالم الدراما من جديد بمسلسل «تمكين»، اللي بيجمعها بالنجم عمرو سعد، ومن تأليف وإخراج محمد سامي. تخيلوا، المسلسل مقرر عرضه في موسم دراما رمضان 2027! شكلنا بنحجز مكاننا قدام الشاشة من الحين ونعد الأيام، تصوير مشاهد ريم بتبدأ قريب. من جد، وش قاعد يصير في 2027؟

وعلى طاري الأناقة، ريم سامي ما قصرت وخطفت الأنظار في عرض الأزياء «Monaco Chain Fashion Show» اللي صار في إسطنبول بتركيا. يا جماعة، الإطلالة كانت مزيج بين البساطة والفخامة، صراحة تستاهل كل المدح. اختارت فستان أسود طويل مكشوف الأكتاف، بلمعات تخلي الواحد يركز في التفاصيل. ومعاه طقم إكسسوارات ذهبية، وتسريحة شعر مرفوعة ومكياج أبرز جمال ملامحها. يعني من الآخر، كانت كاشخة كشخة ما عليها كلام.

تذكرون ريم سامي في رمضان اللي فات بمسلسل «على كلاي»؟ اللي جمعها بالفنان أحمد العوضي وشارك فيه كوكبة من النجوم مثل درة ويارا السكري ومحمد ثروت وعصام السقا وانتصار وصفوة ومحمود البزاوي وسارة بركة ورحمة محسن وطارق الدسوقي وبسام رجب، وكان من تأليف محمود حمدان وإخراج محمد عبدالسلام.

عموماً، ريم سامي ما زالت تبهرنا باختياراتها، سواء في الأعمال الدرامية أو حتى في إطلالاتها اللي دوم تكون بيرفكت. إيش رأيكم بمسلسلها الجديد؟ وهل مستعدين ننتظر لـ 2027 عشان نشوفه؟