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كلنا ندري قد إيش انتظرنا جزء جديد من سلسلة Grand Theft Auto، وبعد 13 سنة بالضبط من الجزء الخامس، روكستار جهّزت لنا Grand Theft Auto VI (GTA 6) والمراجعات الأولية للعبة بدأت تكشف عن تجربة ضخمة ورهيبة بكل معنى الكلمة. التقييمات كانت فووووق، وبعض أكبر مواقع مراجعة الألعاب أعطتها العلامة الكاملة، خصوصاً على عالمها المفتوح المجنون وتفاصيله اللي تشدّك.

لما نجي نطالع مراجعات المواقع الكبيرة زي IGN وGameSpot وGame Informer وEurogamer وVGC، بنلاقي إجماع كبير على قوة اللعبة. صح إن كل ناقد ركز على نقطة مختلفة، لكن النتيجة النهائية كانت وحدة: إبهار. بعضهم ركز على العالم الافتراضي الواسع والتفاصيل اللي فيه، وناس ثانية شافت إن قوة اللعبة مو بس في العالم، بل كمان في تطور الشخصيات والقصة اللي فيها عمق مو طبيعي.

تقييمات كبار النقاد: كلٌ يغني على ليلاه بالإعجاب!

IGN (10 من 10): ناقد IGN، لوك رايلي، وصف التجربة بأنها "واحدة من أكثر تجارب ألعاب الفيديو إثارة للإعجاب اللي مرّت عليه". المراجعة أبرزت قد إيش العالم المفتوح واسع وغني بالتفاصيل، وكيف يخلي اللاعب عنده مليون فرصة للاستكشاف والتفاعل مع كل شي حوله. يعني مو بس تشوف، بل تعيش التجربة بكل حذافيرها، وتكتشف أشياء جديدة في كل زاوية.

GameSpot (10 من 10): حتى GameSpot ما قصرت وأعطتها عشرة على عشرة. هنا الإشادة كانت كمان بالعالم الواسع اللي يبين قد إيش المطورين اهتموا بأدق التفاصيل، لدرجة إن البيئة الافتراضية تحسّها حية وتتنفس، حتى لو ما كنت مشغول بمهمة أساسية. يعني ممكن بس تتمشى وتتفاعل مع العالم وتحس إنك جزء منه. الموقع كمان أثنى على بعض المهمات في اللعبة، وكيف إنها تقدم لك مشاهد سينمائية تخلي فمك مفتوح، ولحظات حماسية تخليك على أعصابك طول الوقت.

Game Informer (10 من 10): مات ميلر، اللي كتب مراجعة Game Informer، أعطاها كمان عشرة من عشرة. هو شاف إن الإنجاز الحقيقي للعبة مو بس في حجم العالم الضخم أو كمية الأنشطة اللي تقدر تسويها، بل في قدرتها على إنها تجمع كل هالعناصر في تجربة وحدة متكاملة ومقنعة. المراجعة ركزت على العلاقة بين شخصيتي جيسون ولوسيا، وكيف هالعلاقة تضيف بعداً عاطفياً قوي للقصة، وتخلي الشخصيتين ذولي حاضرين بقوة مو بس كشخصيات في لعبة، بل ككيانين تحس فيهم وتتعلق بقصتهم. وميلر كمان أثنى على تفاصيل الحياة اليومية في ولاية ليونيدا، من أبسط الأنشطة اللي تسويها، لأكبر المهمات والمطاردات اللي تخلي الأدرينالين عندك في السما.

Eurogamer (خمس نجوم من خمس): موقع Eurogamer شاف إن العالم الافتراضي اللي صممته روكستار هو نقطة القوة الأكبر في اللعبة، وأعطاها العلامة الكاملة بخمس نجوم.

VGC (علامة كاملة): أما VGC فوصفوا GTA 6 بأنها "لعبة استثنائية لهذا الجيل"، وأثنوا على تطور القصة والشخصيات اللي فيها، ومستوى التفاصيل والتفاعل الرهيب داخل البيئة اللي تخليك تضيع فيها لساعات.

GamesRadar+ (خمس نجوم): GamesRadar+ كمان أعطتها خمس نجوم، وركزت مراجعتهم على جودة العالم المفتوح واتساعه، بالإضافة للتحسينات الرهيبة اللي صارت في أسلوب اللعب مقارنة بالأجزاء اللي قبلها.

متوسط التقييمات والتحفظات البسيطة

بشكل عام، اللعبة حققت درجات عالية جداً في كل المنصات المشهورة. وصل متوسط تقييمها 99 من 100 على Metacritic و98 على OpenCritic، بحسب البيانات اللي نشرت بتاريخ 18 نوفمبر 2026. هذي الأرقام تبين لك قد إيش الاستقبال النقدي كان استثنائي، وكيف إنها قدرت تاخذ أعلى درجة ممكنة في أنظمة التقييم المختلفة.

مع كل هالإشادات، المراجعات ما خلت من بعض الملاحظات البسيطة اللي ما تنقص من قيمة اللعبة. GameSpot مثلاً، قالوا إن قيادة السيارات بسرعة جنونية ممكن تحتاج شوية وقت عشان تتعود عليها وتضبطها. كمان، بعض مراحل القصة ممكن تطلب منك تجمع فلوس قبل ما تقدر تكمل، وهذي يمكن تكون نقطة بسيطة تحتاج إدارة موارد. بخصوص الأداء، المراجعات أشارت إلى إن اللعبة تستهدف معدل 30 إطار في الثانية على أجهزة PlayStation 5، ومع إنه ممكن يكون فيه شوية انخفاضات بسيطة في المناطق المزدحمة بالتفاصيل، إلا إن معظم النقاد ما شافوا إن هذي الملاحظات تأثر بشكل جوهري على التجربة الكلية للعبة. يعني الزبدة، الحلو ما يكمل!

في النهاية، يبدو إن روكستار ما اكتفت بس إنها تقدم لنا جزء جديد من سلسلة كلنا نحبها، بل راحت أبعد من كذا وطورت تجربة متكاملة تتجاوز مجرد الرسومات الخارقة وحجم الخريطة الهائل. الإشادات امتدت لتشمل بناء الشخصيات اللي تحس إن لها روح، والعلاقة الفريدة بين بطلي القصة، وحتى التفاصيل اليومية اللي تخلي العالم الافتراضي حيوي وواقعي لدرجة إنك تضيع فيه. مع كل هالعلامات الكاملة، والتوقعات اللي في السحاب، اللعبة شكلها بتصير أسطورة. طيب يا جماعة، مين متحمس للعبة؟