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بعد غياب عن موسم رمضان اللي فات واعتذارها عن الأعمال التي عُرضت عليها، الفنانة ميرنا نور الدين قررت ترجع الساحة وبطريقة ما تتفوت. بنتفرج عليها في رمضان 2027 في عملين دراميين، وهذا خبر يفتح النفس ويكسر روتين الغياب.

البروجكت الأول اللي خلاص خلصت تصويره هو مسلسل يحمس من اسمه: "أنا أنت.. أنت مش أنا". الاسم بروحه يحتاج قعدة تحليل! ويشارك في بطولته: معتصم النهار، مصطفى أبو سريع، حسن أبو الروس، ومحمد رضوان، ومعاهم منال سلامة، جيلان علاء، والشحات مبروك. يا ترى مين اللي أنت ومين اللي مو أنت؟ متحمسين نعرف مين اللي يلخبط راس الثاني!

فكرة المسلسل من الفنان والمطرب كريم أبو زيد، والسيناريو قام فيه أخوه أحمد محمود أبو زيد بمساعدة أحمد دعية. والإخراج بيد هشام الرشيدي، يعني الفريق شكله مرتب ومتكامل.

أما المسلسل الثاني، فالتصوير حقه بيبدأ مع نهاية نوفمبر الحالي.

من جد، عودة ميرنا نور الدين مو بس خبر عادي، هذي عودة نجمة عارفة متى ترجع وكيف ترجع. تتوقعون أي مسلسل بيخطف الأضواء أكثر؟