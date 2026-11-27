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طلبت الفنانة مي عمر وقف تداول الأخبار غير الصحيحة حول حياتها الشخصية، وذلك في أول تعليق لها للرد على الشائعات التي انتشرت بشأن انفصالها عن زوجها المخرج محمد سامي، مطالبة الجميع بـ "كفاية إشاعات أرجوكم".

وقبل هذا الرد، كان المخرج محمد سامي قد تحرك لوضع حد لهذه الأنباء في 23 نوفمبر، حيث نشر منشوراً مطولاً عبر حسابه الرسمي على "فيسبوك". في هذا المنشور، نفى سامي بشكل قاطع وجود أي خلافات بينهما، وأكد أن كل ما تم تداوله سواء عن الطلاق أو الخيانة لا أساس له من الصحة.

ولم يكتفِ سامي بالنفي، بل وجه رسالة لمن يريد الكتابة عنهما، داعياً إلى الكتابة عن الحب والوفاء وعن زوجين يحترم كل منهما الآخر كثيراً.

وأضاف في منشوره أنه يجدر الكتابة عن دعم الأزواج لبعضهم، وعن كيف يجعل الحب والصداقة بين الزوجين الحياة أسهل وأجمل.