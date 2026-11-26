ترفيه

رجع الثنائي شيكو وميرنا جميل يشتغلون مع بعض بعد مسلسل «اللعبة»، وهذه المرة في مسرحية كوميدية بعنوان «إعمل معروف»، اللي بدأت عروضها 24 نوفمبر على مسرح «محمد العلي» في بوليفارد سيتي بالرياض، ومستمرة لغاية 3 ديسمبر 2026.

شيكو يجسد شخصية «بودة»، اللي يمر بأزمة مالية وديون متراكمة، ويحاول يحلها بمساعدة صديقه «فتح الله». لكن الأمور تقلب فوق تحت لما تقودهم المصادفة إلى حفل زفاف رجل عصابات يشبه «بودة» بشكل كبير، ومن هنا تبدأ مواقف الكوميديا وسوء الفهم وتداخل الهويات بين العصابة والشرطة.

المسرحية ما تعتمد فقط على شيكو وميرنا، بل يشارك في البطولة أوتاكا، وإيمان السيد، وإسماعيل فرغلي، وأحمد بيلا. العرض مدته ساعتين، يبدأ في التاسعة مساءً وينتهي في الحادية عشرة، مع فتح أبواب المسرح للجمهور من الساعة الثامنة والنصف مساءً. والتذاكر متاحة عبر منصة «ويبوك» الإلكترونية.

هذا العمل جزء من البرنامج المسرحي لموسم الرياض 2026، اللي يقدم مجموعة أعمال مصرية وخليجية، مثل مسرحية «عروس وعريسة» لأحمد حلمي، والمسرحية الاستعراضية «دكان الألعاب» لشجون الهاجري وبدر الشعيبي.