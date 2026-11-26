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يمكن تشوفين حولك ناس كثير، بس بداخلك تحسين بوحدة مو طبيعية؟ أو يمكن صرتي تفضلين قعدة البيت على الطلعات والجمعات؟ هالموضوع صاير منتشر، خصوصاً بين بنات الجيل الجديد، اللي عايشين بين عالم السوشيال ميديا الصاخب والواقع اللي أحياناً يكون ممل.

بصراحة، كثير من البنات في بداية حياتهم يلاقون صعوبة في الاندماج وتكوين علاقات خارج حدود الأهل. ورغم إن الشاشات مليانة ناس، بس الخوارزميات ورطتنا في عالم وهمي يعطينا إحساس مزيف بالتواصل، بينما الواقع يقول إن السوشيال ميديا عززت العزلة أكثر ما قربت الناس لبعض.

في فرق بين العزلة والوحدة.. لا تخلطين!

يمكن تحسين إن الكلمتين نفس الشيء، بس ترا فيه فرق كبير بينهم. عالمة الأعصاب نيكول تيترو تقول إن الوحدة شعور داخلي بالانفصال، تحسين إنك مو مرئية حتى لو كنتِ بين الناس. أما العزلة الاجتماعية، هذي يعني إن تواصلك الحقيقي مع الناس قليل، وممكن تكون بسبب إنك تعيشين لحالك، أو تتنقلين كثير، أو شغلك عن بُعد. يعني ممكن تكونين لحالك وما تحسين بوحدة، وممكن تكونين وسط أهلك وأصحابك وتحسين إن ما فيه أحد فاهمك أو يشوفك.

وهذي العزلة عند البنات ممكن تكون اختيار، بس هو اختيار مو بوعي كامل. ما تصير فجأة، لا، هي تراكمات صغيرة تخليك مع الوقت تفضلين البقاء بعيدة عن أي جمعة.

ليش وصلنا لهالحالة؟ أسباب يمكن ما تخطر على بالك

الخبراء يقولون إن فيه أسباب رئيسية تخلي البنات يعيشون هالعزلة، ويمكن بعضها صدمة لك:

كورونا غير كل شيء: طبيبة الأعصاب تشوف إن جائحة كورونا قلبت العلاقات الاجتماعية فوق تحت، ومن يومها ناس كثير ما رجعوا لعاداتهم القديمة في التواصل، وصاروا ما يقدرون يتواصلون بشكل حقيقي زي قبل.

فلسفة الاعتماد على النفس بزيادة: كل منصات السوشيال ميديا تدفنا لفكرة الاعتماد على النفس، وهي فكرة حلوة طبعاً، بس المبالغة فيها مو مطلوبة! التركيز الزايد على الاستقلالية ممكن يخلي البنت تستحي إنها تحتاج لأحد، فتفضل تشيل كل شيء لحالها.

السوشيال ميديا.. نعمة ونقمة: زي ما قلنا، السوشيال ميديا عطتنا إحساس كاذب بوجود ناس حوالينا، بس في الأخير الشاشات ما تعوض الجلسات الحقيقية. المحادثات السريعة تعطي إحساس زائف بالتواصل، بس تظل البنت وحيدة فعلياً.

الحركة الزايدة والإجهاد: في بداية حياة البنت، ممكن تكثر تجاربها وتنتقل بين الدراسة والشغل، وهذا النمط يسبب نوع من العزلة. اختصاصية علم النفس سوزان ألبرز تأكد إن الوحدة المزمنة تنشط استجابة الجسم للضغط وترفع مستوى هرمون الكورتيزول، ومع الوقت قد يضعف ذلك الجهاز المناعي ويزيد الالتهابات في الجسم، يعني مو بس نفسية، حتى صحتك تتأثر.

تبغين تتغيرين؟ خطوات بسيطة بس نتيجتها قوية!

لا تحسبين إنك لازم تقلبين حياتك فوق تحت عشان تطلعين من هالعزلة. لا يا شيخة، ممكن تبدين بخطوات بسيطة بس مفعولها بطل:

العلاقات الحقيقية أولاً: الحياة الاجتماعية ما هي بعدد الفولورز ولا الأصدقاء الافتراضيين. لازم تبنين علاقات واقعية فيها سوالف وجلسات ونقاش، وقللي شوي من الجوال.

دوري على اللي يجمعك فيهم اهتمام: العلاقات الناجحة تبدأ من اهتمامات مشتركة. شوفي لك نادي قراءة، أو مجموعة للمشي، أو حصة رياضية جماعية. النقاش بيصير أسهل بكثير.

التطوع.. كنز العلاقات: هذي من أحسن الطرق لتقوية العلاقات والخروج من العزلة. التطوع يعطيك إحساس بهدف ويجمعك مع ناس عندهم نفس اهتماماتك، سواء في جمعية أهلية أو مركز شبابي أو مبادرة في الجامعة.

اهتمي باللي حولك الحين: قبل ما تدورين على صداقات جديدة، شوفي اللي حولك. رسالة سريعة، فنجان قهوة سوا، أو مكالمة أسبوعية، ممكن تحافظ على علاقة كانت ممكن تضيع.

ابدئي بالسلام والكلام الخفيف: إنك تسلمين على الجيران أو تسولفين شوي مع عامل الكافي يمكن يبدو شيء بسيط، بس هذا بيرجع يدربك على التواصل ويكسر حاجز الرهبة عندك.

جمعي بين الحركة والجمعة: النشاط البدني يفرز مواد كيميائية تحسن المزاج. اختاري أنشطة فيها حركة وتواصل، زي المشي مع صديقة، أو حصة رقص أو يوغا.

دلعي نفسك شوي: القراءة، التأمل، سماع الموسيقى، والأكل الصحي، كلها عادات ترجع لك توازنك النفسي وتخليك جاهزة تقابلين العالم.

حددي وقت للجوال: خصصي وقت معين كل يوم للجوال، وإذا لقيتي نفسك تصفحين بدون هدف، حاولي تكلمين صديقة بدل ما تضيعين وقتك في الشاشة.

ابتكري طرق للتواصل مع البعيدين: رسالة مكتوبة باليد، قائمة أغاني مشتركة، أو شوفوا فيلم سوا عن بُعد. هذي أفكار بسيطة تخلي العلاقة حية حتى لو كانت المسافات بعيدة.

خطة للمستقبل: لو بتنتقلين أو تبدين شغل جديد، جهزي خطة عشان تحافظين على تواصلك مع اللي تحبينهم وتتعرفين على ناس في مكانك الجديد.

يعني الزبدة، السوشيال ميديا مو كل شيء، والحياة الحقيقية تنتظرك. متى ناوية ترمين الجوال وتقومين تعيشين؟