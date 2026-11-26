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جهزوا البوب كورن واستعدوا للأكشن! المستشار تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه، فاجئنا يوم 25 نوفمبر بإعلان مهم: تذاكر الفيلم السعودي الجديد «العيون الساهرة – الساس» نزلت خلاص بكل دور السينما عندنا! بس مو أي طرح تذاكر، لا. فيه مبادرة كشخة مدعومة من السينمات السعودية تخليك تحجز تذكرتك بـ 25 ريال بس! تخيل؟ سعر ولا أروع عشان تشوف فيلم الأكشن الدرامي اللي يجسد بطولات رجال أمننا.

الفرصة الذهبية هذي مو دايمة، يعني لا تطول بالك. العرض المخفض بـ 25 ريال بينتهي في 28 نوفمبر. الحق احجز تذكرتك من موقع الفيلم الرسمي (aloyounalsahira.film) قبل لا يفوتك شيء ما يتفوت!

الفيلم هذا مو أي كلام، جايكم بقصة مستوحاة من الواقع، وبالتحديد من بطولات رجال الأمن وجهودهم الخارقة في حماية مجتمعنا والتصدي لخطر المخدرات. يعني عمل سينمائي وطني بمعنى الكلمة، وفوقها من إنتاج هيئة الترفيه بالتعاون الاستراتيجي مع وزارة الداخلية، ومشاركة صندوق بيج تايم، وتنفيذ شركة صلة التابعة لصندوق الاستثمارات العامة، برعاية شركتي تحكم وعلم. يعني دعم قوي من جهات قوية!

قصة الفيلم تدور في جو من الدراما والتشويق اللي تخلي الواحد على أعصابه. تبدأ الحكاية باختفاء طفلة في الرياض، وهالشي يقود المحقق عبدالله ورجال مكافحة المخدرات لتحقيقات معقدة توصلهم لشبكة تجارة مخدرات كبيرة ومتشعبة. عاد هنا تبدأ المواجهات والأحداث المتشابكة والخطيرة، وكل هدفهم إنهم يرجعون الطفلة لأهلها بسلام. أتوقع بنعيش معهم كل لحظة حماس وخوف!

الفيلم يضم كوكبة من نجومنا السعوديين اللي نعرفهم ونحبهم ومتحمسين نشوف إبداعهم: يعقوب الفرحان، فيصل الدوخي، صالح أبوعمره، نايف البحر، وسارة الحربي. الكتابة الروائية لمشاري الدوسري، والإخراج لروبرت غراسمير، ومعاه مساهمة إبداعية من المخرج العالمي فيليب نويس. يعني فريق عمل عالمي لفيلم وطني يستاهل كل دعم!

المستشار تركي آل الشيخ أكد إن الفيلم هذا يحمل رسالة قوية ووعي بمخاطر المخدرات، وشكر الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف على دعمه ومتابعته للعمل، وثمن جهود رجال الأمن ومنسوبي وزارة الداخلية في حماية الوطن والمجتمع. صراحة، رسالة تستاهل إنها توصل للكل وبقوة، خاصةً لما تجي من عمل فني بهالضخامة.

يلا مين بيسبق الثاني ويحجز تذكرته؟ لا تفوتون الفرصة، ولا تنسون تقولون لنا وش رأيكم بعد ما تشوفونه! متحمسين نشوف إبداع عيالنا بالسينما ولا بس أنا اللي طاير من الفرحة؟