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الجاكيت الجلد الأسود هو بطل الشتاء بلا منازع، والمرة هذه الماركة اللي خطفت الأنظار هي بالمان Balmain. الجاكيت هذا بالتحديد صار الخيار المفضل للنجمات مؤخراً بسبب تصميمه المميز اللي يجمع بين الأناقة والعصرية، وخصوصاً النسخة اللي نزلت لموسم شتاء 2027.

السر في جاكيت بالمان هو الخامة الجلدية اللامعة اللي تعطي هيبة للتصميم، مع قصة واسعة تبتعد عن الستايلات الضيقة والمحددة للجسم، وهذا اللي خلاه يواكب الموضة الحالية. الجاكيت يجي بطول ينتهي عند الخصر، وهذا يخليه مثالي جداً للتنسيق مع البناطيل الواسعة (Oversized). التصميم أصلاً مستوحى من زي طيران إير فرانس لسنة 1975، اللي صممه بيار بالمان لأول امرأة قادت طائرة في الشركة، يعني القطعة مو بس موضة، بل فيها إرث وتاريخ. وتكتمل القوة في التصميم من خلال الأكمام الطويلة والواسعة والياقة المرتفعة اللي تعطي حضور لافت لأي وحدة تلبسه.

هيفاء وهبي وستايل الشارع

بعيداً عن الفساتين الفخمة واللوك الأنثوي الكلاسيكي اللي تعودنا عليه، هيفاء وهبي قررت تطلع لنا بجانب مختلف وأكثر تحرراً من خلال ستايل الستريت ستايل. في ظهورها الأخير على إنستغرام، أثبتت هيفاء إنها تعرف كيف تتعامل مع القطع اليومية بروح مختلفة، حيث نسقت الجاكيت الجلدي الأسود مع بنطلون جينز أزرق واسع، وكملت اللوك بحذاء مرتفع مرصع بتفاصيل براقة.

الذكاء في تنسيق هيفاء كان في التوازن بين الخامات والأحجام؛ فالبنطلون الواسع أعطاها لوك مستوحى من صيحات التسعينيات المريحة والشبابية، بينما الحذاء اللامع اللي يمتد لما فوق الركبة أضاف لمسة من الجرأة والاستعراض، وهذا المزيج هو اللي خلى الإطلالة عملية وبنفس الوقت تحافظ على هوية هيفاء الجريئة في الموضة.

تنويعات النجمات العالمية

مو بس هيفاء اللي اعتمدت القطعة، بل شفنا نجمات عالميات نسقوا الجاكيت بطرق مختلفة تماماً. كارولين دور ظهرت فيه خلال حضورها عرض أزياء بالمان في باريس ضمن أسبوع الموضة لموسم ربيع وصيف 2027، واختارت تطبق صيحة "اللوك الجلدي الكامل" بتنسيقه مع بنطلون جلد ضيق، وحقيبة كلاتش سوداء، وحذاء مدبب من الأمام.

أما إيمانويل بيار، فكان اختيارها للجاكيت في مهرجان كان السينمائي 2026 مختلفاً جداً، حيث نسقته مع تنورة قصيرة بقماش بكسرات طولية وعرضية وفيها شق أمامي، مع جوارب سوداء طويلة، ونظارة شمسية سوداء، وحذاء أسود كلاسيكي بكعب عالٍ.

سيينا ميلر أيضاً تألقت بالجاكيت نفسه ونسقته مع بنطلون قماش أسود، وبكذا كانت تحاكي التنسيق اللي ظهر في عرض أزياء بالمان لموسم شتاء 2026، وأضافت للنظارة الشمسية السوداء أقراط معدنية بارزة لتكمل المظهر.

خيارات تنسيق إضافية

الجاكيت هذا مرن جداً لدرجة إنه ظهر في أسبوع الموضة في باريس ربيع وصيف 2027 بتصميم "البيبلوم" الأنيق ولكن بياقة مطوية، وتم تنسيقه مع بنطلون جينز مطوي من الأمام وحذاء نيود بكعب عالٍ.

ومن الطرق الثانية اللي ممكن نعتمدها، هو إضافة حزام عريض حول الخصر بإكسسوار ذهبي مع بنطلون أسود ضيق وبوت جلد طويل يصل لأعلى الركبتين، مع حقيبة كلاتش سوداء متناغمة مع الحزام. وممكن أيضاً استخدام حزام رفيع يحدد الخصر مع بنطلون ضيق بقماش لامع وبوت أسود طويل بتصميم الثنيات مع رقبة واسعة، وهذا يعطي لمسة جذابة ومتباينة مع البنطلون الضيق.

وأخيراً، إيرينا كرو آيك أثبتت أن الجاكيت الجلد يركب مع أي خامة ثانية، لما نسقته مع تنورة مخمل سوداء، لتقدم لوك مميز وغير تقليدي يكسر روتين الجلد المعتاد.

بصراحة، الجاكيت واحد والتنسيقات عالم.. أنتم أي لوك تشوفونه الأنسب؟