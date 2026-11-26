ترفيه

أصالة على موعد مع جمهورها في العاصمة السعودية ضمن الأمسيات الغنائية لموسم الرياض، في حفل بيصاحبها فيه فرقة موسيقية بقيادة المايسترو مصطفى حلمي. الإعلان جاء رسميًا عبر حسابات الموسم مع نشر الملصق الدعائي للأمسية، والكل يتوقع إنها بتقدم مجموعة من أشهر أغنياتها اللي ضربت على مدار مشوارها الفني، بالإضافة لأحدث أعمالها الغنائية، ضمن برنامج موسيقي بيستعرض محطات مختلفة من تجربتها الفنية.

وبالنسبة للي يسأل عن التذاكر، فالمتوقع إنها تطرح خلال الساعات المقبلة عبر المنصات الرسمية المخصصة لحجز فعاليات موسم الرياض. أما بالنسبة للأسعار أو الفئات المتاحة، فما في أي تفاصيل حتى الآن، وبمجرد ما يبدأ البيع كل شيء بيوضح بخصوص الحجز.

وبعيدًا عن أجواء الحفلات، أصالة تعرضت لسرقة مجموعة من مجوهراتها خلال جولتها الفنية الأخيرة في الولايات المتحدة الأمريكية. الواقعة هذي سوت ضجة كبيرة، والتقديرات الإعلامية قالت إن قيمة المقتنيات المفقودة وصلت لنحو 6 ملايين دولار.

أصالة كشفت في تصريحات تلفزيونية سابقة إن خسارتها ما كانت بس مادية، لأن المجوهرات كانت تحمل ذكريات عائلية خاصة، ومنها قطع مرتبطة بوالدها الراحل، وهدايا من زوجها الشاعر فائق حسن وأفراد أسرتها.