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نجمة الشاشة هدى حسين تخوض موسم رمضان 2027 بمسلسلين، وسط ترقب كبير من محبيها وجمهورها في الوطن العربي.

المسلسل الأول اللي ناطرينه هو 'أم حلال'، وهذا يا جماعة الخير قصته مو أي كلام! تخيلوا معي، أحداث غامضة ومثيرة كلها بتصير في بيئة شعبية خليجية أصيلة ومليانة فولكلور حلو، بس وين؟ على متن سفينة! يعني بنعيش أجواء بحرية هادية بالنهار، وفجأة، بدون سابق إنذار، كل شيء ينقلب لعالم ثاني بالليل، كله أسرار ومفاجآت تقطع الأنفاس. القصة هذي لحالها كفيلة تخلينا نتابع المسلسل حلقة بحلقة ونحلل كل شي يصير فيه. العمل هذا من تأليف الكاتب المبدع محمد شمس، وإخراج معتز حسام، وإنتاج علي العلي. يعني فريق عمل 'سنع' بمعنى الكلمة!

أما المفاجأة الثانية اللي هدى حسين بتشارك فيها فهي مسلسل 'المهبولة'. هذا المسلسل يا محبي الإثارة، ينتمي لفئة دراما الرعب النفسي! يمه، رعب نفسي في رمضان؟ شكل هدى حسين ناوية تخلينا نعلق على كل مشهد ونفكر وش اللي صار ووش اللي بيصير بعدين. يعني انسوا النوم المريح في رمضان الجاي! المسلسل هذا بيخرجه لنا حسين دشتي، والشي الرهيب إن الكاتب هيثم بودي قاعد يكتبه وهذي أول مرة يشتغل على أعمال رعب. يا ترى وش الإبداع اللي بيطلع منه؟ هل بيصدمنا بخوف حقيقي ولا بيخلينا على أعصابنا بس؟ الأكيد إنهم قاعدين يختارون باقي النجوم المشاركين، فالموضوع لسه حامي ومتحمسين نعرف مين بيشارك في هالمغامرة المرعبة.

فبين أسرار 'أم حلال' اللي في نص البحر، والخوف النفسي اللي بيجيب لنا 'المهبولة'، هدى حسين جاية بباكيج كامل لرمضان 2027 يضمن لنا سهرات مليانة تشويق. أنتم أي نوع دراما تفضلون أكثر؟ الرعب ولا الغموض البحري؟