ماذا يحدث عندما يتحول عرض أزياء وحفل موسيقي حي إلى عرض واحد؟ هذا هو MadWalk، الذي ابتكرته MAD TV في أثينا عام 2011. وفي يوم الإثنين، 23 نوفمبر 2026، عاد الحدث في نسخته السادسة عشرة.

تعتمد فكرة الحدث الفريدة على الجمع بين كل مصمم أزياء وفنان موسيقي؛ فبينما تتألق تصاميم المجموعة على منصة العرض، يؤدي الفنان فقرته الغنائية مباشرة على المسرح ذاته وفي اللحظة نفسها. وصُمم كل دمج فني خصيصاً لهذه الليلة، بتقديم توزيعات جديدة، و«ماش أب» وأغانٍ معاد تقديمها لن تسمعوها في أي مكان آخر.

واليوم، يُعد MadWalk أضخم ليلة للأزياء والموسيقى في اليونان؛ حيث امتلأت مدرجات صالة Tae Kwon Do المغطاة بالكامل في أثينا، مع بث حلقة تلفزيونية خاصة على مستوى البلاد، وتجارب أداء مفتوحة لعارضي الأزياء استقبلت أكثر من 3,500 مشارك.

وجاءت نسخة هذا العام تحت شعار «We are all made of stars».

وكان فستان LEGO Daisy Dress من أبرز محطات الليلة؛ وهو فستان كوتور مصنوع من 12,000 قطعة LEGO، تزيّنه 790 زهرة وُضعت يدوياً واحدة تلو الأخرى. الفستان من ابتكار المصممة Nora Sarman بالتعاون مع Balázs Doczy، وهو LEGO Certified Professional، وعُرض حصرياً في اليونان عبر MadWalk حيث ارتدته مقدّمة الأمسية Vicky Kaya.

كما برز سحر هوليوود الكلاسيكي مع «ماش أب» مباشر لأغاني Beyoncé، حيث دمجت المغنية LILA أغاني Beyoncé مع أغنية «Prisencolinensinainciusol» لـ Adriano Celentano، مرافقةً مجموعة Celia Kritharioti المزينة بالشراشيب والريش وورود الأورجانزا.

وكان ختام الليلة من نصيب نجمة Eurovision الفنانة Eleni Foureira، قبل أن تغرق الصالة بالكامل تحت وابل من قصاصات الورق الملونة.

MadWalk. حيث تلتقي الموضة بالموسيقى.