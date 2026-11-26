ترفيه

رجع الفنان السعودي الإكوادوري مشعل تمر للساحة الموسيقية بأغنية "ديسكو وقيتارا"، واللي ما هي مجرد أغنية عادية، بل بداية لفصل جديد في مشواره الفني. العمل هذا يمزج بين إيقاعات الديسكو وأنغام القيتار مع تأثيرات عربية ولاتينية، وبإنتاج موسيقي متماسك يحافظ على حيويته من أول ثانية لين النهاية. مشعل يرى أن هذه الأغنية هي واحدة من أجرأ أعماله حتى الآن، والهدف منها هو الاحتفاء بالجيل الجديد من المبدعين السعوديين، ورصد التحولات اللي شهدتها المملكة في السنوات الأخيرة، وكيف أن الجيل الشاب قاعد يرسم ملامح المرحلة الجاية.

تفاصيل موسيقية وذكريات في أغنية واحدة

الأغنية مليئة بالتفاصيل اللي تعكس رحلة مشعل الشخصية؛ ففيها تسجيل له وهو يعزف على أول غيتار تعلم عليه لما كان عمره تسع سنوات، وكانت وقتها الموسيقى جزء من رحلة تعافيه بعد ما انكسرت ذراعه. ولم يتوقف الأمر عند هذا الحد، بل أضاف العمل كورال للأطفال سجله بنفسه بمساعدة إدوارد شتاين من قسم الموسيقى في مدرسة الرياض، وهم يرددون عبارة تتكرر في الأغنية.

أما بالنسبة للأصوات المستخدمة، فقد وظف مشعل تسجيلاً من بداية الألفية وحوله إلى الجملة التي صارت محور الأغنية وعنوانها. ولم ينسَ مشعل تأثير الفنان المفضل لديه مايكل جاكسون، حيث استوحى من أغنية "Thriller" عناصر من رقصة الزومبي الشهيرة ودمجها ضمن الإيقاع الموسيقي للعمل.

هوية فنية عابرة للحدود

مشعل تمر، اللي نشأ في جدة لعائلة سعودية إكوادورية، استطاع يجسد في "ديسكو وقيتارا" هويته اللي تشكلت بين الثقافتين العربية واللاتينية. هذا التوجه يجعله جزءاً من موجة المبدعين السعوديين اللي يوصلون صوت وثقافة المملكة لاتجاهات جديدة وعالمية. الأغنية الآن متوفرة على كل منصات البث الموسيقي، وكان من المقرر أن يقدمها مشعل للجمهور لأول مرة في 24 نوفمبر خلال مهرجان الدوحة السينمائي.

وكجزء من هذا التوجه، تسلط مبادرة FRESH FINDS ARABIA من Spotify الضوء على الأصوات اللي تشكل مستقبل الموسيقى العربية، وهو ما يتماشى مع رؤية مشعل في تقديم نموذج لفنان يحافظ على جذوره وبنفس الوقت يخاطب جمهور عالمي. ويؤكد مشعل تمر فخره بكونه جزءًا من هذا الجيل الجديد من المبدعين السعوديين.

مسيرة من الإنجازات العالمية

مشعل تمر ليس غريباً عن المسارح العالمية، فقد سبق وقدم موسيقاه المتجذرة في الثقافة العربية بجانب فرقة OneRepublic، ووصلت أعماله حتى إلى سلسلة ألعاب "Assassin’s Creed". هو مغنٍ وكاتب أغانٍ يقدم مزيجاً من الروك المستقل والبوب والآر أند بي البديل، وتركز أعماله على موضوعات الهوية والانتماء والتواصل لتقريب الثقافات من بعضها.

المسيرة الأكاديمية لمشعل كانت في معهد كلايف ديفيس للموسيقى التابع لجامعة نيويورك (NYU)، وبعدها صار أول فنان سعودي يوقع مع شركة تسجيلات عالمية كبرى. وفي عام 2024، أصدر ألبومه الأول بعنوان HOME IS CHANGING، اللي حقق أكثر من مليار استماع عبر المنصات المختلفة. كما تعاون مع فرقة ون ريبابليك في أغنية "Mirage" التي ظهرت في الموسيقى التصويرية للعبة Assassin’s Creed، وبالإضافة لإصداراته، أسس شركة Arabian Knights Records بالشراكة مع إمباير.

بصراحة، دمج رقصة الزومبي مع القيتار والديسكو حركة جريئة جداً، هل تتوقعون هذا المزيج بيضرب في الشارع السعودي؟