ترفيه

الفنانة مي عمر بتخوض أول تجربة مسرحية لها، وبنشوفها على خشبة المسرح بمسرحية لما ماما تنام. طبعًا العرض هذا جزء من فعاليات موسم الرياض، وبالتعاون مع المنتج حمدي بدر. بصراحة، كنا محسبينها حقت سينما وتلفزيون وبس، بس شكلها بتثبت لنا إنها فنانة شاملة، ونقول يا رب تكون قد التحدي. المسرحية من تأليف ضياء محمد وإنتاج حمدي بدر، وكلنا حماس نشوف كيف مي بتستعرض مواهبها الجديدة وتفاجئ جمهورها اللي متعود عليها من الشاشة الصغيرة والكبيرة.

طيب، وبالمقابل، مي عمر منكبّة على تحضيرات مسلسلها الجديد حليمة جبران اللي المقرر عرضه في موسم دراما رمضان 2027. عاد رمضان 2027! يعني لسا المشوار طويل، بس شكل العمل يستاهل الانتظار. المسلسل اجتماعي وبيجينا في ثلاثين حلقة، والتشكيلة التمثيلية لحالها حكاية: محمد رياض، نشوى مصطفى، بيومي فؤاد، إنجي المقدم، بسنت شوقي، محمد حاتم، حازم إيهاب، هاني عادل، علاء مرسي، أحمد بهاء، عماد رشاد، وألفت إمام. التأليف لمهاب طارق، والإخراج لمحمد بكير، والإنتاج لحسن عسيري. عاد بوجود ذا الكاست، الدراما مضمونة.

الحين السؤال المهم، مين اللي متحمس يشوف مي عمر على خشبة المسرح قبل مسلسل 2027؟