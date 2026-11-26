ترفيه

من مين يتوقع غير خالد عبدالرحمن؟ الفنان السعودي أحيا حفلة غنائية يوم الخميس 26 نوفمبر الساعة عشرة بالليل على مسرح أبو بكر سالم في بوليفارد سيتي ضمن فعاليات موسم الرياض، وكانت الحفلة بتنظيم شركة «بنش مارك» المتخصصة في إدارة وتنظيم الفعاليات والمؤتمرات والمهرجانات.

الجمهور كان ينتظر «مخاوي الليل» عشان يعيشون أمسية طربية ترجعهم لأجمل محطات مسيرته الفنية، وتفتح دفاتر الذكريات مع أغاني سكنت الوجدان، مثل «وشلون مغليك» و«تقوى الهجر» و«صارحيني» و«بقايا جروح» و«ليتك معي». هذي الأغاني ما كانت مجرد ألحان وكلمات، بل حكايات حب وشوق وعتاب رافقت أجيال من عشاق الفن الخليجي.

الحفلة شهدت اهتمام جماهيري كبير، خاصة أن الطاقة الاستيعابية لمسرح أبو بكر سالم توصل لـ 7 آلاف شخص، والمفاجأة أن مبيعات التذاكر تجاوزت 90% قبل موعد الحفل بيومين، وهذا دليل واضح على الشعبية الكبيرة اللي يتمتع فيها خالد عبدالرحمن والمكانة الخاصة في قلوب محبيه.

هذا الإقبال القوي يؤكد أن «مخاوي الليل» لا يزال حاضر وبقوة في المشهد الغنائي، وصوته مليان ذكريات وإحساس يخلي لقاءه بجمهوره موعد مختلف، تتجدد فيه الحكايات مع كل أغنية. كانت ليلة عنوانها الحب والحنين والطرب الأصيل وأغاني لا تشيخ.

بصراحة، مبيعات التذاكر هذي تثبت أن جمهور خالد عبدالرحمن وفيّ لأبعد درجة، ومن يلحق على تذكرة في مثل هذي الحفلات يعتبر محظوظ.