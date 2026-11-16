ترفيه

يا جماعة الخير، احمد حلمي هنا في الرياض! الفنان وصل للعاصمة عشان يتحضر لتقديم مسرحيته الجديدة اللي اسمها "عروس وعريسة". يعني واضح إن موسم الرياض 2026 بيكون مولّع بالضحك والوناسة هالمرة. المسرحية الجميلة هذي راح تبدأ عروضها يوم 20 نوفمبر في مسرح بكر الشدي اللي نعرفه كلنا، هناك في بوليفارد سيتي. يا سلام على الحماس!

وتأتي رحلة حلمي بعد أيام قليلة من طرح فيلمه الجديد.

يلا نشوف وش عنده لنا على المسرح.