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يا جماعة، أحمد حلمي رجع وبقوة مو طبيعية! فيلمه الجديد "حدوتة" مو بس يتصدر شباك التذاكر المصري، إلا قاعد يكتسح الأرقام بشكل ما صار. الفيلم محقق إيرادات خرافية وصلت لـ 56 مليون جنيه مصري في أسبوع واحد بس، ومحافظ على معدل يومي فوق السبعة مليون جنيه! شكل حلمي كان مجهز لنا مفاجأة بعد غياب ثلاث سنوات عن الشاشة الكبيرة، والواضح إن المفاجأة عجبت الكل والإشادات بالفيلم اللي يمزج الكوميديا بالدراما والإنسانية قاعدة توصل كل مكان.

في "حدوتة"، حلمي يتقمص شخصية رجل خارج عن القانون في الأربعينيات من عمره، اسمه حدوتة. بس تخيلوا، يقع في ورطة مو مألوفة بالمرة: ينسى وين خبّى شخص خطفه من قبل! عاد من هنا تبدأ المغامرات والأحداث المتشابكة اللي تدور حول بحثه عن أجوبة عشان يطلع من هالورطة. الصراحة، فكرة غريبة بس شكل حلمي بيخليها كوميدية بامتياز!

لكن المفاجآت ما خلصت هنا، حلمي مو بس عنده "حدوتة"؛ عنده فيلم ثاني بعد! أضعف خلقه بيعرض عرضه العالمي الأول ضمن العروض الاحتفالية في الدورة الـ23 للمهرجان الدولي للفيلم بمراكش في نوفمبر الجاري. متحمسين نعرف متى بينزل عندنا في دور العرض السينمائي في مصر والعالم العربي.

الفيلم الثاني هذا يجمع حلمي مع النجمة اللي نحبها كلنا هند صبري، وإخراج عمر هلال. القصة غير تماماً، تدور أحداثها عام 2007 عن عالم حيوانات يشتغل بحديقة حيوان، ويحاول يهتم بالحيوانات رغم الإهمال الفظيع اللي تعاني منه الحديقة. ومع ضغوطات الحياة والمشاكل العائلية والظروف الاقتصادية الصعبة، يوقف قدام قرارات أخلاقية جد معقدة تختبر كل مبادئه وقيمه. يا ساتر، شكله فيلم قوي وبيخلينا نفكر.

صراحة، أحمد حلمي نازل بكل قوته هالمرة، مو فيلم واحد، بل اثنين! تظنون عودته هذي بتخليه يستعيد لقب "ملك الكوميديا" من جديد؟