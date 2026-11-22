ترفيه

الفنان عبادي الجوهر محضر لنا حفل غنائي قوي في الكويت يوم 17 ديسمبر المقبل، ضمن سلسلة حفلاته للعام الحالي. والشركة المنظمة للحفل أعلنت عن طرح التذاكر للحجز الإلكتروني للجمهور اللي متشوق يشوف أخطبوط العود على المسرح.

من ناحية الأغاني، عبادي الجوهر ما شاء الله عليه ما يرتاح أبد! في شهر سبتمبر 2023، شركة روتانا للصوتيات والمرئيات نزلت له أغنية "ظل الذهب" على يوتيوب ومنصات ديزر وأنغامي وسبوتيفاي. الأغنية كانت من كلمات سعود المرشود، وألحان الفنان عبادي الجوهر نفسه، والتوزيع الموسيقي كان للمايسترو أمير عبدالمجيد.

وقبلها بشوي، يعني في شهر يوليو 2023، روتانا كمان طرحت له أغنية "يا موادعني" على نفس المنصات. الأغنية هذي كانت من كلمات فيصل الشعلان، وألحان عبادي الجوهر، والتوزيع الموسيقي بعد كان للمايسترو أمير عبدالمجيد.

ولسا ما خلصنا! في يناير 2023، عبادي الجوهر نزل أغنية "خوف وسكات"، وهذي الأغنية كانت تعزف ألحانها على أوتار العود، وجاية من جلسات أخطبوط العود الخاصة فيه، اللي دائمًا تبهرنا بإبداعه.

وقبل كل هذي الأغاني، كان فيه ميني ألبوم لعبادي الجوهر نزل بالتزامن مع إجازة عيد الأضحى المبارك والموسم الصيفي السابق. الألبوم اللي اسمه "عبادي الجوهر 2022"، كان فيه أغنيتين فقط: الأولى "دق قلبي" من كلمات علي الغامدي، والثانية "اختفى" من كلمات الأمير عبدالرحمن بن مساعد، والألحان للدكتور عبادي الجوهر في الأغنيتين، والتوزيع للمايسترو أمير عبد المجيد، وهندسة الصوت لعمر بن إسماعيل، والمكس والماستر لياسر أنور.