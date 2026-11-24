ترفيه

تواصل مسارح موسم الرياض 2026 استقبال نجوم الفن الخليجي والمصري بثلاثة عروض تجمع الكوميديا والغناء. أحمد حلمي وشجون الهاجري وبدر الشعيبي وشيكو كلهم على مسارحنا، كل واحد في عمل مختلف!

أولهم عروس وعريسة لأحمد حلمي التي انطلقت مساء الجمعة الماضية على مسرح بكر الشدي في بوليفارد سيتي، والمسرحية تدور حول زوجين بعد شهر العسل يواجهون الواقع وصراعات الحياة اليومية واختلاف الطباع. يشارك في البطولة غادة عادل ولبلبة وحمدي الميرغني ومحمد شاهين. العروض تستمر لغاية 29 نوفمبر الجاري، يعني لا تفوتونها قبل ما تخلص.

والمسرحية الثانية هي الغنائية الاستعراضية دكان الألعاب، التي انطلقت الخميس الماضي على المسرح العالمي في بوليفارد سيتي. هذي المسرحية مخصصة للعائلات، وبطولة النجمة شجون الهاجري وبدر الشعيبي ومعاهم محمد الشعيبي وناصر الدوسري ورهف محمد وفهد الصالح. تروي المسرحية قصة سامي ونور اللذين يكتشفان دكان ألعاب قديمًا مهددًا بالهدم، فيقودهما إلى عالم خيالي تدب فيه الحياة في الألعاب، وتبدأ مغامرات تجمع الموسيقى والاستعراض وذكريات الطفولة.

أما الثلاثاء المقبل، 24 نوفمبر، فتنطلق على مسرح محمد العلي في بوليفارد سيتي مسرحية اعمل معروف بطولة شيكو وميرنا جميل. يشاركون معاهم أوتاكا وإيمان السيد وإسماعيل فرغلي وأحمد بيلا. تدور الأحداث حول بودة الذي يحاول مع صديقه فتح الله الهروب من أزمته المالية، لكن الصدفة تقودهما إلى حفل زفاف رجل عصابات يشبه بودة تمامًا، فيجد نفسه وسط مواقف كوميدية متلاحقة بين أفراد العصابة والشرطة. وتستمر العروض حتى الثالث من ديسمبر.

وتعكس العروض الثلاثة تنوع التجارب المسرحية في موسم الرياض: عروس وعريسة تتناول العلاقات الزوجية في قالب اجتماعي كوميدي، ودكان الألعاب تعتمد على الخيال والعروض الغنائية، واعمل معروف تقدم كوميديا المفارقات وتشابه الشخصيات. وتتوافر تذاكر العروض عبر منصة ويبوك. وش تنتظرون، لا تقولون ما درينا!