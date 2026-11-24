مشاهير

يا جماعة الخير، إذا كنتوا تحلمون تصيرون زي المشاهير اللي يضربون التوب تشارتس، أو حتى بس تبغون تفهمون سر الألحان اللي تعلق بالراس، فـ هيئة الموسيقى ضبطت لكم الوضع من الآخر! أطلقت المنصة الرقمية "موسيقاي" ومعاها برنامج الإقامة الفنية، وهذي كلها عشان ندعم المواهب السعودية ونشوف إبداعات تكسر الدنيا.

"موسيقاي": دربك للموسيقى من الصفر!

"موسيقاي" هذي يا طويلة العمر، منصة رقمية فيها كل شي عن التعليم الموسيقي. يعني سواء كنت مبتدئ توك تمسك آلة، أو محترف تدور تطور مهاراتك، بتلقى اللي تبيه. الدورات تفاعلية وتشمل كل شي: من الآلات العربية الأصيلة والغربية اللي الكل يحبها، لين صناعة الموسيقى وكيف تنتج أعمالك صح. الهدف منها واضح: تنمي مواهبك الموسيقية وتفتح لك أبواب المستقبل في هذا المجال. صدقني، بعد هالمنصة ما فيه عذر للي يقول "ما عرفت أتعلم"!

الإقامة الفنية: سكن الإبداع وجلسات الروقان

أما برنامج الإقامة الفنية، فهذا شي ثاني خالص! تخيل إنك تعيش جو فني كامل، تدعم فيه نموك الفني، وتعزز إنتاجك الموسيقي، وتتبادل الأفكار مع فنانين وموسيقيين من داخل المملكة ومن برا. البرنامج مو بس إقامات، فيه ورش عمل ودروس متقدمة وجلسات حوارية. وفي الأخير، بيكون فيه عروض ختامية يقدم فيها المشاركون أعمالهم اللي اشتغلوا عليها خلال الإقامة. يعني بتشوف نتاج التعب قدام عيونك!

المسارات حقت البرنامج تتنوع عشان تلقى اللي يناسبك بالضبط. عندك:

تطوير الموسيقى الكلاسيكية والأوركسترالية

لو أنت من محبين الكلاسيكيات والأوركسترا، هذا المسار لك. ويشمل تطوير الموسيقى الكلاسيكية والأوركسترالية.

أساسيات التأليف الموسيقي والتطوير الإبداعي (على مرحلتين)

هذا المسار بياخذك في رحلة إبداعية على مرحلتين، كلها بإشراف الفنانين أنفسهم ووفق رؤية فنية موحدة.

المرحلة الأولى في الخبر: تستهدف كل اللي يعزفون على أي آلة كانت. التركيز بيكون على تطوير الأفكار الموسيقية، والتأليف المشترك، وشغل الفرق.

المرحلة الثانية في الرياض: هذي مخصصة لعازفين الآلات الوترية اللي لها "قوس" زي الكمان، الفيولا، التشيلو، والكونترباص. يا ويلي على الإبداع اللي بيطلع منهم!

بناء الفرق والأداء الجماعي

هنا يا حلوين، يجمع المسار نسرين وبدر حكيم بموسيقيين واعدين، في مجال بناء الفرق والأداء الجماعي.

كتابة الأغاني وصياغة الألحان

تحت قيادة كيمي سولولا ويزيد فهد، يتناول المسار كتابة الأغاني وصياغة الألحان.

الابتكار الفني والاستدامة الثقافية

مع جيرالد إيزي وكوزمِكات، يستكشف المسار الصلة بين التراث الموسيقي والممارسات المعاصرة.

كل هالبرامج بتعطيك فرص ذهبية تتعلم فيها وتلقى إرشاد من خبراء وتتعاون مع فنانين ثانيين. والأهم إنك بتطور أعمال تستلهم من تراثنا الموسيقي السعودي والإقليمي. يعني مو بس بتطلع فنان، بتطلع فنان بهوية سعودية أصيلة. كفو هيئة الموسيقى، هذا الشغل اللي يفتح النفس!

وش رأيكم، مين متحمس يبدأ رحلته الموسيقية مع "موسيقاي"؟