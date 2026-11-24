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الفنان الكبير أحمد السقا صار حديث الناس في الساعات اللي عدت، وكل هذا بعد ما خضع لعملية جراحية مفاجئة فجأة. هالموضوع خلى الكل يتساءل عن وش صار معاه بالضبط في وضعه الصحي، ومتى ممكن يرجع نشوفه على الشاشة من جديد وهو بصحة وعافية.

الاهتمام هذا طبيعي ومو مستغرب، خاصة وإن السقا عنده أكثر من عمل فني – سواء أفلام أو مسلسلات – مرتبطة فيه للفترة الجاية، كلنا نتمنى له الشفاء العاجل والكامل.