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أمس الأول، تونس الخضراء احتفت بواحد من فرسان الكلمة في السعودية! الشاعر والكاتب المسرحي، صالح زمانان، كان على موعد مع التكريم الكبير في مركز الفنون والثقافة والآداب "القصر السعيد" في ضاحية باردو بالعاصمة التونسية. وهناك، قدام الكل، استلم جائزة الشّرف في الدورة 32 من جائزة أبو القاسم الشابي للأدب العربي، في حفل أقامه البنك التونسي راعي الجائزة.

يا جماعة، زمانان ما كان بس ضيف عادي، لا، كان ضيف الشرف العربي للجائزة لسنة 2026! يعني الوضع كان كل العيون عليه. وهذا التكريم كله جا تقديرًا لمسيرته الأدبية وسيرته الإبداعية. استلم درع الشرف وشهادة الجائزة من رئيس البنك التونسي، هشام الربيعي،

في كلمته، زمانان أبدع كالعادة! شكر تونس وجائزة أبو القاسم الشابي اللي لها أكثر من أربعين سنة وهي تكرم المبدعين. وتكلم عن تونس كـ تونس الخضراء اللي لها مكانة خاصة في الوجدان السعودي والعربي عمومًا، وذكر إن الشابي مو بس شاعر لتونس، لا، هو شاعر العرب كلهم!