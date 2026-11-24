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بدأت النجمة ياسمين رئيس تصوير مسلسل "نجم الموسم" مع الفنان أحمد فهمي، والخبر لحاله يخليك تصفق من الفرحة! يا كثر ما انتظرناهم سوا في عمل كوميدي يجمعهم، وهذا اللي قاعد يصير الحين. واضح إننا على موعد مع عمل كوميدي من العيار الثقيل، خصوصاً إنه مقرر ينعرض في الموسم الرمضاني 2027. يعني من الحين نعد الأيام ونسوي جدولنا عشان ما يفوتنا شي! المسلسل راح يجينا على 15 حلقة بس، وتدور أحداثه في إطار كوميدي.

التشكيلة يا جماعة الخير، تشكيلة ذهب خالص وما عليها كلام! ياسمين رئيس وأحمد فهمي مو بس هم الأبطال اللي بنشوفهم على الشاشة، معاهم كمان كوكبة من نجوم الكوميديا اللي كل ما نشوفهم ننبسط ونضمن الضحك: أحمد رمزي، بيومي فؤاد، عمرو عبد العزيز، محمد أنور، سارة عبد الرحمن، كريم عبد الخالق، ومصطفى بسيط. يعني فريق عمل لوحده يضمن المتعة والجو الحلو. والإخراج لحسين المنباوي، والتأليف من ورشة Exi اللي تابعة لأحمد فهمي نفسه، وعليها أسماء قوية زي ضياء محمد، محمد عبد الله، أحمد درويش، ومعتز حمادي. يعني الشغل كله مرتب ومنظم على أعلى مستوى.

بس ياسمين رئيس مو بس في "نجم الموسم" مشغولة، لا، ما شاء الله عليها نشيطة جداً! لسه تكمل تصوير فيلم "شمس الزناتي" اللي يجمعها مع النجم محمد إمام. هالفيلم هذا غير، جاينا بإطار تشويقي وأكشن، يعني بنشوف ياسمين بوجه ثاني تماماً، بعيد عن الكوميديا، والإخراج لأحمد خالد موسى.

ومين ينسى ظهورها ضيفة في برنامج AB talks مع أنس بوخش؟ كشفت فيه عن تفاصيل كثيرة ما قد تكلمت عنها من قبل.

ولأنها ما توقف نجاح، وما شاء الله عليها دايماً في المقدمة، فيلمها "الهنا اللي أنا فيه" حقق المرتبة الثالثة بقائمة الأفلام الأكثر تحقيقاً للإيرادات في السعودية خلال عام 2025. هذا رقم مو سهل أبد! وكمان فيلم "ماما وبابا" اللي لعبت فيه دور البطولة مع محمد عبد الرحمن توتا، حقق إيرادات كبيرة في دور العرض السينمائي، حيث وصلت إيراداته إلى 15 مليون جنيه في مصر، وقرب من 200 مليون جنيه في السعودية. تخيلوا الأرقام بس! الفيلم من تأليف ورشة براح وإخراج أحمد القيعي، وتدور أحداثه في إطار كوميدي اجتماعي.

بصراحة، ياسمين رئيس قاعدة تبدع وتكسر الدنيا عمل ورا عمل، وكل واحد أحلى من الثاني. نشوفها كوميدية، ونشوفها أكشن، ونشوفها صريحة على الشاشة. ما تتوقعون "نجم الموسم" بيطلع كيف؟ يا رب يطول رمضان 2027 عشان نشوفه بأسرع وقت!