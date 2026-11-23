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كلنا كنّا نترقب هاللحظة، وفعلاً مايلي سايرس ما خيّبت ظنّا! بطريقتها الخاصة اللي كلها رومانسية وبساطة، أعلنت زواجها من الموسيقي ماكس موراندو. نزّلت الصور الأولى من زفافهم الخاص اللي صار في بالم سبرينغز بكاليفورنيا، على حسابها بإنستغرام، ويا زينها من صور!

كيف أعلنت مايلي الخبر؟

مايلي اختارت طريقة غير عن كل المشاهير، نزّلت مجموعة صور يوم الأحد 22 نوفمبر، بعد يوم واحد بس من العرس، وكتفت بعبارة صغيرة مرة بس معبرة: «M + M»، ومعاها تاريخ الزواج اللي هو 21 نوفمبر 2026. الصور لحالها حكت قصة حب وفرحة، وبدت كلها عفوية ورومانسية. شفنا ماكس يبوس مايلي على خدها، وقبلة رومانسية بينهم، وحتى كلب لطيف كان موجود معاهم في الصور. صراحة، واضح إنهم كانوا يبون هاللحظة تكون لهم وبس، بعيد عن الأضواء المعتادة.

تفاصيل الحفل والإطلالات الفخمة:

حفل الزفاف كان يوم السبت 21 نوفمبر، في مراسم خاصة في بالم سبرينغز، بس للعائلة والأصدقاء القريبين مرة. واللي تولى مراسم الزواج كان واين كوين، قائد فرقة The Flaming Lips. والمكان كان شي من الخيال: منزل فرانك سيناترا القديم، مزين كله بالزهور البيضاء والشموع اللي عطت المكان جو ساحر. تخيّلوا بس هالمنظر!

بالنسبة للإطلالات، مايلي كسرت كل التوقعات بفستانها الأبيض من الحرير. كان من تصميم أنتوني فاكاريلو لدار سان لوران، وبسيط بس فخم لأبعد حد. أكمام طويلة وظهر مفتوح، وقصة انسيابية أبرزت أناقتها بدون أي تكلف. شعرها كان مرفوع بأسلوب ناعم مع لمسات من الزهور، وحذاء أبيض أنيق كمّل اللوك. وماكس موراندو بعد كان ذوقه راقي، لبس بدلة سوداء كلاسيكية من نفس الدار، وبصراحة كانوا لايقين لبعض بشكل مو طبيعي.

من الحضور كانوا أهل مايلي: أمها تيش سايرس، وأبوها بيلي راي سايرس، وأختها نوح سايرس، ومعاهم بعد إليزابيث هيرلي وولدها داميان. ومصدر مقرب قال لمجلة People إن مايلي كانت متأثرة مرة وهي تتبادل الوعود، وكانت تبتسم ودموع الفرحة في عيونها. يا عمري عليها، أكيد كانت لحظة ما تتنسي.

كيف بدأت قصة حبهم وانخطبوا سراً؟

قصة حب مايلي وماكس بدأت عام 2021، لما تقابلوا أول مرة في موعد رتبه لهم أصدقاء مشتركين. مايلي قالت وقتها إنها هي بس اللي كانت حاسة إنه موعد غرامي، مو ماكس! وفي يناير 2022، بدت أخبارهم تطلع للعلن بعد ما ترددت أنباء عن ظهورهم معاً في ميامي وفي حفل رأس السنة. وكانوا ظهروا معاً على السجادة الحمراء في عرض أزياء Gucci بنوفمبر 2021. وفي أبريل 2022، بدا إنهم يأكدون علاقتهم بعدما شوهدوا في ويست هوليوود.

ماكس كان سند لمايلي في كل شي، من إطلاق ألبومها Endless Summer Vacation في مارس 2023، لين حفل جوائز غرامي 2024 اللي فازت فيه بأغنيتها «Flowers»، وحتى في الأوسكار 2025 لما كانت تقدم الجوائز. وفي ديسمبر 2025، لما رافقها في العرض الخاص لفيلم Avatar: Fire and Ash، أثار الثنائي تكهنات بشأن خطوبتهم، ولاحظ الجمهور خاتماً في إصبع الزواج لدى مايلي. ومايلي كانت حاضرة للترويج لأغنيتها الجديدة «Dream as One» اللي قدمتها ضمن الفيلم.

تفاصيل طلب الزواج السري في اليابان:

أخيراً، ماكس كشف لمجلة Wonderland في يوليو الماضي كيف طلب الزواج من مايلي. قال إنه صار في رحلة لكيوتو باليابان العام الماضي، وهي وجهة ما زارها أي منهم قبل كذا بس كانوا يبون يروحون لها من فترة طويلة. وقال إنهم راحوا أول شي طوكيو كم يوم ثم كيوتو، وإن مايلي كانت تشك إنه يخطط يفاجئها، عشان كذا انتظر لين آخر لحظة في آخر يوم عشان يبعدها عن توقعاتها. وانتهز فرصة تجولهم في أرجاء الفندق، وكان ماكس متوتر مرة، يقول: «حسيت بقلبي يدق بقوة، بس ما كنت أبغى أخرب اللحظة أو أطيح الخاتم.» يا حليله، كلنا مررنا بهالموقف!

وهذا الزواج يعتبر الثاني لمايلي، بعد ما كانت متزوجة من الممثل ليام هيمسوورث، اللي التقت فيه في فيلم The Last Song عام 2010. علاقتهم دامت حوالي عشر سنين، تزوجوا 2018 وانفصلوا 2020. بس واضح إن قصة مايلي وماكس غير، وشكلهم مكملين لبعض. وش رأيكم بإطلالات العروسين؟ حلو التغيير عن الفساتين اللي كلها نفاش وكريستالات، صح؟