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يا أهل الغموض والرعب! خلاص، نزل البوستر الرسمي لفيلم 'ممسوس' اللي شكله بيقلب الدنيا وبيلبسنا رعب لين نقول بس! صناع العمل نزلوا البوستر قبل ما الفيلم ينطلق في دور السينما يوم 30 ديسمبر الجاي. يعني قدامنا وقت قصير عشان نجهز أعصابنا ونتأكد إن ما في أحد يطفي الأنوار فجأة واحنا قاعدين نتابعه! اللي يبحث عن قصة غريبة ومو تقليدية، يتهيأ للمغامرة هذي.

القصة نفسها يا جماعة الخير، تبدأ بشكل ممكن نقول عنه 'حلو' أو 'مثير للاهتمام'. في إطار برنامج بث مباشر على الإنترنت، يعني من الآخر، يبون يشدون المتابعين بأي طريقة. بس اللي بيصير، أبعد ما يكون عن الشد والجذب العادي! هالرحلة اللي تبدأ كـ 'مغامرة' بتتحول وبكل هدوء، أو يمكن مو هدوء أبدًا، إلى كابوس حقيقي ومميت! يعني تخيلوا، ناس تسوي بث مباشر عشان الشهرة، وفجأة يلاقون نفسهم في نص فيلم رعب ما منه مهرب. يا ويلي، الواحد صار يخاف من أي لايف يشوفه بعد كذا!

المواجهة الكبرى هنا مو مع أي شيء عادي، لا! بيواجهون نفس الكيان المظلم اللي يعتقدون إنه ورا موت والد أحد الأبطال في ظروف غامضة زمان. يعني السالفة مو بس خرافة أو شبح عابر، فيه تاريخ وفيه غموض قديم متورط بالموضوع، وهذا اللي بيخلي الفيلم غير. الفيلم يجمع خلطة رهيبة تجمع الغموض والإثارة والتشويق اللي مستمر. لا والموضوع ما يوقف عند كذا، الفيلم بيركز على الصراعات النفسية والخارجية للشخصيات وهم يواجهون المجهول، وكل هذا بقالب درامي مشوّق يخليك على أعصابك لين آخر لقطة. أتوقع بنشوف تمثيل على مستوى ثاني مع كل هالضغوط اللي بتمر فيها الشخصيات!

طبعًا، ما ننسى كلمة الشكر اللي وجهها واحد من صناع العمل للممثلين الأبطال والفريق كامل، وقال: 'سرنا في هذه الرحلة وبهم أتممناها على خير بإذن الله. شكراً للممثلين الأبطال الذين أعطَوا كل ما لديهم في سبيل تحقيق نتيجة نُرضي بها الجماهير إن شاء الله. مَن لا يشكر الناس لا يشكر الله. محبتي وتقديري لكم جميعاً'. كلام يفتح النفس ويحمسنا نشوف الجهد اللي انبذل في الشاشة. بس السؤال اللي يطرح نفسه بقوة: هل أنتم فعلًا مستعدين للرعب النفسي والخرعات اللي بتخليكم تشوفون أشياء مو موجودة بعد ما تخلصون الفيلم؟ فكروا زين قبل لا تحجزون تذاكركم!