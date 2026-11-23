ترفيه

المستشار تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه في السعودية، نزل مقطع فيديو من كواليس مسرحية "عروس وعريسة" اللي قاعدة تعرض ضمن فعاليات موسم الرياض، وظهرت فيه الفنانة المصرية غادة عادل وهي تتكلم عن وناستها وسعادتها بالمشاركة في العمل.

وعبّرت غادة عادل عن سعادتها بالمشاركة للمرة الثالثة في موسم الرياض، وأشادت بالجمهور السعودي، وأكدت محبتها للمشاركة في الفعاليات الفنية بالمملكة.

المسرحية "عروس وعريسة" يشارك فيها كوكبة من النجوم الكبار بجانب غادة عادل، مثل الفنان أحمد حلمي ولبلبة ومحمد شاهين ودنيا ماهر وحمدي الميرغني. أحداثها تدور في إطار اجتماعي كوميدي عن زوجين توهم متزوجين بحي المعادي القديم، والمواقف الظريفة والخلافات اللي تواجههم بعد شهر العسل.

المسرحية بدأت عروضها يوم 20 نوفمبر على مسرح بكر الشدي. صراحةً، متحمسين نشوف غادة عادل وهي تكسر الدنيا في الكوميديا، وأنتم؟