ترفيه

الفنانة روجينا ما سكتت على تصريحات الفنان أشرف عبد الباقي بخصوص مسلسل "حكايات زوج معاصر"، وراحت طالعة على بودكاست "قصتي" عشان تكشف كل اللي صار معاها وتقول كلمتها اللي من قلبها.

ايش قال أشرف عبد الباقي؟

السالفة بدت لما أشرف عبد الباقي صرّح بأنّه مجموعة من الفنانات رفضوا البطولة في المسلسل، وإنّه في الأخير قرروا يوزّعوا الدور على ثلاث فنانات. روجينا ما عجبها الكلام هذا أبدًا، وحسّت إنّه فيه تقليل من قيمتهم ومجهودهم في عمل ناجح وعايش لحد اليوم.

روجينا تردّ وبقوة: "مو كذا الشكر!"

روجينا كانت مصدومة من كلام عبد الباقي، خصوصًا إنها كانت تشوفه إنسان محترم وطيّب. سألته لماذا لم يذكر أسماء البطلات الكثيرات اللواتي اعتذرن عن المسلسل كما ذكر أسماءهن، وتساءلت إذا كانت المشكلة في اللي رفضوا أو فيهم هم اللي وافقوا يشتغلون معاه ويوقفون جنبه. وأضافت أنهم لا يستحقون هذا الكلام منه، لا هي ولا بسمة ولا جيهان راتب.

وشددت روجينا على إنهم وقتها ما كانوا فنانات توّهم باديين، بسمة كانت جاية من نجاحات كبيرة في السينما، وهي نفسها كانت عاملة مسلسل "المصير" مع وردة. يعني باختصار، ما كانوا «نكرات» عشان يتقال عنهم إنهم «فكه» لبطلة واحدة. وكأنها تقول: وين التقدير لكل اللي قدموه للمسلسل اللي ما زال الكل يتذكره بعد كل هالسنين؟

كواليس مسلسل "حكايات زوج معاصر": القصة من الألف للياء

روجينا قررت تكشف التفاصيل لأول مرة عشان توضح الصورة كاملة. تقول إنها تحب وتقدر أشرف عبد الباقي، لكن فيه حقائق لازم تطلع. المسلسل، اللي كان اسمه "حكايات زوج معاصر" من تأليف محمود الطوخي وإخراج شيرين عادل، كان معروف في السوق إنه عُرض على فنانات كثير ورفضوا. بعدها، كلمتها المخرجة شيرين عادل وعرضت عليها البطولة، وأخبرتها أنها بطلة المسلسل ذي الثلاثين حلقة.

روجينا أعجبها الدور مرّة بعد ما قرأت الورق، واستغربت ليش كل الفنانات رفضوه. وقّعت على عقد الثلاثين حلقة وجهزت كل شي للتصوير. لكن هنا بدأت المفاجآت اللي ما كانت بالحسبان.

تغيير الخطط المفاجئ: من بطلة إلى ثلاث بطلات

بعد ما جهزت الملابس وكل شي، كلمتها شيرين عادل بصدمة وقالت لها إن الأستاذ عبد الرحمن حافظ، رئيس مدينة الإنتاج الإعلامي وقتها، قرر إن المسلسل بيقدمونه ثلاث بطلات. كانت فكرة جديدة على الدراما، إن روجينا تقدم عشر حلقات، وبطلتين ثانيات يكملون باقي الحلقات. هنا روجينا رفضت تماماً، وطلبت يرسلون لها العقد عشان تلغيه، بس قالوا لها مافيه وقت، والتصوير خلاص بيبدأ.

التهديد يغير الموقف

روجينا ما استسلمت بسهولة، أخذت أشرف زكي وراحت قابلت الأستاذ عبد الرحمن حافظ، وقالت له إنها ما تبي تسوي المسلسل وتعتذر. لكن وكان رده أنها ستقدمه، وأنه لو لم تذهب للتصوير فسيتم شطبها. وقتها كان عبد الرحمن حافظ هو المتحكم بمدينة الإنتاج الإعلامي وكل الإنتاج كان بيده. روجينا انهارت من البكاء وحست بظلم كبير، كانت تدعي طول الطريق. لكن أول ما دخلت اللوكيشن، تقول إنها حست بالسعادة والراحة، وخلصت تصوير دورها.

الكشف عن الاسم الغائب

بعد ذلك كلمتها شيرين عادل مرة ثانية وطلبت منها تقديم الحلقات العشر. وهنا كشفت روجينا عن اسمها، وهي الفنانة جيهان راتب، ووصفتها بأنها ممثلة شاطرة، وقالت إن من العيب ألا يذكر عبد الباقي اسمها.