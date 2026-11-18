ترفيه

جمهور موسم الرياض اللي دايماً عينه على كل شي حصري ومختلف، استعدوا لليلة طرب وحماس ما صارت! تخيلوا المنظر: الفنانة اللي تولع المسارح، موضي الشمراني، مع الفنان اللي ما يخلي أحد جالس، دحوم الطلاسي، بيجتمعون على مسرح محمد عبده. هذا مو أي لقاء، هذا بيصير في 27 نوفمبر 2027، والأكيد إنها بتكون ليلة تسوى الانتظار وتترسخ بالذاكرة!

الحفل هذا جايكم من تحت إشراف روتانا، يعني اضمنوا لي الإبهار والترتيب اللي يليق بموسم الرياض. حسابات روتانا موسيقى والفنانين نفسهم ما قصروا، نزلوا البوستر الرسمي للحفل. يعني الموضوع مو مجرد إعلان، لا، هذا وعد بليلة بتعدل المزاج وتفصلكم عن الواقع.

شوفوا كيف روتانا موسيقى وصفت هالليلة بالبوستر: "للطرب نـاسـه وللحماس عـنوان!، الفنانة موضي الشمراني والفنان دحوم الطلاسي يجتمعان معاكم في ليلة مميزة، 27 نوفمبر، مسرح محمد عبده by ENBD". هذا مو بس كلام، هذي دعوة صريحة للوناسة والطرب الأصيل. موضي بصوتها اللي ما يمزح، ودحوم بلمسته الخاصة اللي تولع الحماس، بيسوون ميكس رهيب!

وحتى روتانا لايف نزلت فيديو وبوستر للحفل ووصفته بأنه ليلة استثنائية. يعني الأجواء بتصير غير، والطرب بيكون له نكهة ثانية. الصدق، هالثنائي مع بعض شي مو طبيعي، كل واحد فيهم جوّه الخاص اللي يطرب، فما بالكم لو اجتمعوا؟ أتوقع المسرح بيصير عبارة عن شعلة حماس!

وبالنسبة للتذاكر، فبحسب روتانا ستُطرح قريباً عبر webook، فجهزوا جوالاتكم للحجز عشان ما تروح عليكم الفرصة.

بس تدرون عاد؟ أنا متحمس أشوف كيف بيختارون قائمة الأغاني. تتوقعون بيقدمون لنا شي جديد يكسر الدنيا، ولا بيولعونها بكلاسيكياتهم اللي كلنا نحبها؟ وش رايكم أنتم؟