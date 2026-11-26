ترفيه

ماجد المهندس قرر يكسر الروتين في حفله بمسرح خورفكان، ونزل من على خشبة المسرح عشان يتفاعل مع جمهوره بشكل مباشر وعفوي.

الحركة هذي خلقت حالة من الحماس بين الحضور، اللي ردوا عليها بتصفيق وهتافات مالت المكان تعبيراً عن حبهم للفنان. ما اكتفى المهندس بالنزول بس، بل حرص على تحية محبيه ومصافحتهم وتصوير صور تذكارية معهم في أجواء كانت مليانة دفء.

بصراحة، هذي التفاصيل البسيطة هي اللي تفرق وتخلي الحفلة ذكرى ما تُنسى، وتثبت أن التواضع هو أقصر طريق لقلوب الناس.