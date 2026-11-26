ترفيه

أعلنت منصة نتفلكس إنها بتطرح فيلم «7 Dogs» يوم الجمعة المقبل. الفيلم يجمع بين كريم عبد العزيز وأحمد عز، ومن تأليف المستشار تركي آل الشيخ، وسيناريو وحوار محمد الدباح، وإخراج بلال العربي وعادل فلاح.

القصة تدور حول «غالي أبو داوود»، اللي يلعب دوره كريم عبد العزيز وهو عضو خطر في منظمة سرية دولية اسمها «7 Dogs»، وكيف يضطر يتعاون مع ضابط الإنتربول «خالد العزازي» اللي يجسده أحمد عز عشان يحاربون العصابة نفسها.

العمل ما وقف عند النجوم العرب، لأن القائمة فيها منة شلبي، تارا عماد، هنا الزاهد، هالة صدقي، ناصر القصبي، وسيد رجب. والأقوى إن الفيلم يضم نجوم عالميين مثل جيانكارلو إسبوزيتو، ومونيكا بيلوتشي، وسلمان خان، وسانجاي دوت.

تخيلوا كمية الأكشن والنجوم في عمل واحد! هل تتوقعون الكيمياء بين عز وكريم بتكسر الدنيا هالمرة؟