ترفيه

كنزي عمرو دياب، بنت الفنان عمرو دياب، نزّلت آخر صور لها على السوشال ميديا بلوك جديد، وبصراحة خطفت فيه الأنظار. الإطلالة هذي مو بس كانت عادية، لا، كانت اختيار لافت جدًا وواضح إن كنزي عندها اهتمام كبير بالموضة وتعرف كيف تواكب آخر الصيحات بالضبط.

من جد، كنزي ما تخلّي فرصة إلا وتشارك فانزها ومتابعينها آخر إطلالاتها، والكل يتفاعل معاها، وهذا شي مو غريب عليها أبد، لأن إطلالاتها دايمًا تحظى باهتمام مستمر من كل اللي يحبونها ويتابعون أخبارها وأخبار عائلة عمرو دياب.

كنزي أصلًا تتميز بذوقها المتنوع في الأزياء. يعني ما تثبت على ستايل واحد، لا، دايمًا نشوفها تميل للإطلالات العصرية اللي تجمع بين شيئين صعب تلاقيهم سوا: الجرأة والبساطة. وتحرص دايمًا إنها تظهر بأساليب مختلفة في تنسيق الملابس، وكل مرة تختار تفاصيل صغيرة تعطي مظهرها طابع خاص ومميز، اللي يخليها تبرز عن غيرها.

ظهورها الأخير هذا جزء من سلسلة إطلالاتها المتكررة على منصات التواصل الاجتماعي. كنزي صايرة تستخدم هذي المنصات كـ"مساحتها الخاصة" اللي تشارك فيها لحظاتها اليومية واختياراتها في عالم الموضة والجمال، وهذا شي طبيعي يحمس الجمهور يتابع أخبارها أول بأول ويشوف آخر صورها.

في النهاية، شي مو مستغرب أبد إن كنزي تاخذ كل هالاهتمام والمتابعة الكبيرة. هي بنت فنان زي عمرو دياب، اللي له شعبية خرافية في مصر والعالم العربي كله. عشان كذا، أي ظهور لأي فرد من أفراد أسرته يصير محط أنظار الجمهور وكل اللي يتابعون أخبار المشاهير.

طيب، بعد كل هالضجة، إيش رأيكم بلوكها الجديد؟ هل هي ضربة معلم، ولا كان ممكن يكون أحسن؟