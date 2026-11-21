ترفيه

حاتم صلاح هو اللي حصد لقب أفضل ممثل عن مسلسل "إفراج" باختيار لجنة التحكيم. الجائزة هذي جاية من مكان له ثقله، من ضمن "جوائز الأفضل عربيًا".

ومن المقرر إقامة الحفل في 4 ديسمبر 2026، بحضور كوكبة من ألمع النجوم، الفنانين، الإعلاميين، والشخصيات العامة وذلك تحت رعاية الاتحاد العام للفنانين العرب اللي يقوده المخرج الكبير مسعد فودة، نقيب السينمائيين. ويحتفي الحفل بعدد من التجارب الفنية البارزة التي حققت نجاحًا وتأثيرًا لدى الجمهور العربي. وأعرب حاتم صلاح عن سعادته بالتكريم في الدورة الرابعة من الجوائز.

وأكد المخرج محمد كرم، رئيس الحفل، حرص إدارة الحفل على تكريم القامات التي ساهمت في إثراء الحركة الفنية والإعلامية المصرية والعربية. وأوضح أن برنامج تكريمات الدورة الرابعة يتضمن مجموعة من الأسماء الفنية البارزة، وأن الحفل يستهدف الاحتفاء بالتجارب الفنية الثرية.

مبروك لحاتم صلاح على الجائزة.